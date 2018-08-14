"Düzce geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın merkezi olacak"

Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan, bölgesel kalkınma odaklı proje kapsamında, sağlık ve çevre alanında pilot üniversite seçilen DÜ'de "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi" kurulacağını söyledi.
Rektör Çakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurulacak merkeze ilişkin bilgi verdi.
Geleneksel tamamlayıcı tıp merkezinin ruhsatını aldıklarını, merkezde 4 farklı alanda hacamat, sülük, akupunktur ve diğer uygulamaların yapılacağını aktaran Çakar, "Şu anda hastane binamızın kantin bölümünde bulunan nükleer tıp binamızı Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi haline getiriyoruz. Tadilat ihalesini yaptık. Kasım ayında da hizmete açacağız." dedi.
- "Tıbbi bitki ekimlerini gerçekleştirdik ve hasada başladık"
Köylerde tıbbi bitki üretimine başlanıldığına vurgu yapan Çakar, şöyle devam etti:
"Köylerde hasat yapmaya başladık. Davutağa köyünde ve Beyköy'de bütün ekim alanlarımızda tıbbi bitki ekimlerini gerçekleştirdik ve hasada başladık. Fındığa alternatif olmaya aday ve çok daha nitelikli, verimli olacağına inandığımız bir süreci başlattık. Tarımsal atıkların geri kazanımında da aynı şekilde, örneğin fındık artığından yenilebilir bir mantar üretmeye çalışıyoruz, bir materyal oluşturduk. Bunu da yaygınlaştırabilirsek bölgemiz için önemli bir gelir kaynağı olacaktır. Eğitimler veriyoruz, halkımıza bu konularda bilgiler veriyoruz. Tıbbi bitki yetiştiriciliğine, arı ve mantar yetiştiriciliğine ilgi duyan bütün vatandaşlarımızı üniversitemizle iş birliği yapmaya davet ediyoruz. Bizler bütün altyapıyı oluşturuyor, aynı zamanda danışmanlık ve pazarlama imkanlarının da içinde olduğu bütün hizmetleri veriyoruz."
- "Düzce'nin merkez olmasını istiyoruz"
Modern tıpla beraber yapılacak alternatif tıbbın vatandaşlar tarafından çok benimseneceğini belirten Çakar, "Modern tıp yöntemleri elbette başımızın tacı, aynı şekilde uygulamaya devam ediyoruz ama ülkemizde her iki kişiden biri geleneksel tıbbı uygular. Mesela nane limon kaynatmayan yoktur. Bu da geleneksel tıbbın başka bir boyutu. Ciddi bir ilgi var. Bölgeyi geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın merkezi haline getirmek istiyoruz. Biz de bu işte Düzce'nin merkez olmasını istiyoruz. Yalova denildiğinde termal akla geliyorsa Düzce denildiğinde geleneksel tıp akla gelsin." ifadelerini kullandı.
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