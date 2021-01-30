Düzce Kaynaşlı'da koronavirüs vakaları sıfırlandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde koronavirüs vaka sayısı, alınan önlemlerle sıfırlandı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulan ilçede, 10 gündür yeni pozitif vakaya rastlanılmadı. 21 bin nüfusa sahip ilçede salgın boyunca alınan tedbirlerin sıkı tutulduğunu belirten Kaynaşlı Belediye Başkan Birol Şahin, ilçe halkının psikolojik olarak rahatlama sürecine girdiğini söyledi.

'10 GÜNDÜR HERHANGİ BİR VAKA GÖRÜLMEMİŞTİR'

İlçede pozitif vaka kalmadığını belirten Belediye Başkanı Birol Şahin, “Kaynaşlı’da 10 günden beri herhangi bir vaka görülmemiştir. Şu an itibariyle Kaynaşlı’da vaka sayısı sıfır. Bu da hem halkımızı hem de bizi çok memnun etti. İnşallah böyle devam ederiz. Tabii halkımız psikolojik olarak da rahatladı" dedi.

Vaka sayılarının sıfırlanmasıyla birlikte, vatandaşların ilçede hayatın normale dönmesini beklediklerini belirten Başkan Şahin, “İnşallah hayat Kaynaşlı’da normale dönecek. Halkımız da sabırsızlıkla bekliyor. Kahvehanelerin, lokantaların, halı sahaların açılması önemli bu noktada. Tedbirlere dönerek böyle bir duruma gelmemizle birlikte halkımız da normal hayata dönmeyi hak etti. İnşallah hem yasaklar kalkar hem de esnaflara uygulanan dükkan açma yasağı da kalkar ve normal hayata en kısa zamanda dönmüş oluruz” şeklinde konuştu.