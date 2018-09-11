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"Düzce propolis üretiminde lider olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 18:58 | Son Güncelleme

DAGEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Meral Kekeçoğlu: - "Şimdiye kadar sadece baldan gelir elde eden arıcıların gelir düzeyinin, propolis üretiminden elde edilen gelirlerle ikiye katladı. Düzce'yi propolis üretiminde lider yapmayı hedefliyoruz"

Düzce Üniversitesi (DÜ) Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Meral Kekeçoğlu, sadece baldan gelir elde eden arıcıların kazancının propolis üretimiyle arttığını belirterek, "Düzce'yi propolis üretiminde lider yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Kekeçoğlu, yazılı açıklamasında, merkezde propolis ve apiterapi konusunda çalışmaların sürdüğünü ve önemli yol alındığını ifade ederek, şunları kaydetti:

DAGEM'de, bölge halkına arıcılık eğitimleri, danışmanlık hizmetleri, bal dışındaki arı ürünlerinin tanıtımı ve üretimin teşvik edilmesinin yanı sıra, arıcılık sektörü için gerekli yenilikçi uygulamalara yönelik Ar-Ge çalışmalarının yürütüyoruz. Bu anlamda arıcılara verdiğimiz teknik arıcılık eğitimleri ile daha bilinçli arıcılık ve kaliteli üretim yapılmasını sağlıyoruz. Arı ürünlerinin çeşitliliği ve üretim miktarlarının arttırılması temel hedefler arasında. Bu hedefe ulaşmak için ilk olarak propolis üretimi gerçekleştiriyoruz. Şimdiye kadar sadece baldan gelir elde eden arıcıların gelir düzeyi, propolis üretiminden elde edilen gelirlerle ikiye katladı. Düzce'yi propolis üretiminde lider yapmayı hedefliyoruz. Bal ve propolis üretiminin yanı sıra oğul arı, arı zehri, arı sütü, polen ve apilarnil gibi ürünlerin üretimi DAGEM kapsamında sürüyor."

DAGEM'in verdiği arıcılık eğitimlerine çiftçiler, arıcılar, kadınlar ve hatta üniversite öğrencilerinin de katıldığını aktaran Meral Kekeçoğlu, "Sektörde başta propolis olmak üzere bal dışındaki ürünlere talep arttı. Bu talebin karşılanması için biz de eğitim alan tüm arıcıları üretime yönlendiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Merkezin arıcılık faaliyetleri ve ilgili uzun vadeli planlarına da değinen Kekeçoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son günlerde apiturizm oldukça popüler hale gelmiştir. Dünyanın dört bir tarafından gelen ziyaretçiler, farklı ırk ekotipleri görmek, arı ve arı ürünleri ile tedavi olmak için ülkeler arası gezmektedir. Bizim Merkezimizi de özellikle kas hastaları, arı zehiri ile tedavi için aramaktadır. Bu nedenle apiterapi (arı ve arı ürünleri ile tedavi) ve apiair (kovan içi havanın solunması ile tedavi) konularında faaliyetlere başlanacaktır. Bu faaliyetler kapsamında Düzce'ye özellikle çok sayıda kas hastası ve astım hastasının gelmesi bekleniyor. Apiturizm, hem doğa turizmi, hem de sağlık turizmi kavramlarının yanında Düzce için de yeni bir sektör olarak yerini alacak."

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