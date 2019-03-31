DÜZCE SON DURUM

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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 19:01 | Son Güncelleme

DÜZCE MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

MERKEZ

Toplam Sandık : 354Toplam Seçmen : 114.146Açılan Sandık : 100Açılan Sandık Oranı : % 28,25Kullanılan Oy : 27.351Geçerli Oy : 26.722Katılım Oranı : % 23,96
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİFARUK ÖZLÜ% 46,112.319İYİ PARTİÖMER KÜÇÜK% 28,257.550MHPERDOĞAN BIYIK% 22,726.072DİĞER% 1,29346SAADET PARTİSİAPTULLAH YALMAN% 0,48128BBPFERDİ ÇİÇEK% 0,380HASAN KALKANHASAN KALKAN% 0,2463DPYUSUF KADIOĞLU% 0,2362VATAN PARTİSİFETHİ SÖNMEZ% 0,1232DSPBEKİR YILDIZ% 0,0925TKPATİLLA YILMAZ% 0,0924BTPHASAN YILDIRIM% 0,0821* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AKÇAKOCA

Açılan Sandık Oranı : % 31,15Katılım Oranı : % 88,2
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMEHMET OKAN YANMAZ% 39,282.029AK PARTİCÜNEYT YEMENİCİ% 34,521.783CHPFİKRET ALBAYRAK% 23,741.226HAKAN DİREKHAKAN DİREK% 0,7237DİĞER% 0,6433SAADET PARTİSİMURAT AŞIK% 0,5227BTPGÜLTEN ACAR% 0,2312DSPHÜSEYİN ERSİN GÜNDÜZ% 0,2111AYHAN GÜLEÇAYHAN GÜLEÇ% 0,147CUMAYERİ

Açılan Sandık Oranı : % 22,73Katılım Oranı : % 96,02
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİRECEP TUNA% 47,21644MHPMUSTAFA KOLOĞLU% 44,79611BBPŞEREF GÜL% 3,0842SAADET PARTİSİALİBABA RAHMAN GÜRSOY% 2,8639DİĞER% 1,8325BTPERDOĞAN ÖZTÜRK% 0,223ÇİLİMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 35Katılım Oranı : % 85,6
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMUHSİN YAVUZ% 48,93800MHPÖMER DEMİRTAŞ% 40,61664İYİ PARTİMUSTAFA ÖZTÜRK% 9,36153SAADET PARTİSİBİLAL ÇELEBİ% 0,9215BTPTULGAY BAYRAK% 0,183GÖLYAKA

Açılan Sandık Oranı : % 80,77Katılım Oranı : % 92,15
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİYAKUP DEMİRCAN% 53,442.806MHPMURAT ALTUNDAL% 28,71.507CHPABDULLAH ŞAHİN% 15,35806DİĞER% 0,8444BTPKENAN SİNAN KARATAŞ% 0,5730ŞENOL ARSLANŞENOL ARSLAN% 0,5730SAADET PARTİSİİSA AYDIN% 0,526DSPİRFAN MALKOÇ% 0,042GÜMÜŞOVA

Açılan Sandık Oranı : % 52,63Katılım Oranı : % 93,03
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMUHARREM TOZAN% 48,381.315AK PARTİAHMET AZAP% 43,561.184İYİ PARTİRAMAZAN ÖZDEMİR% 7,32199DİĞER% 0,411SAADET PARTİSİHAKAN RECEP USTA% 0,298BTPNAGİHAN KARATAŞ% 0,041KAYNAŞLI

Açılan Sandık Oranı : % 21,74Katılım Oranı : % 87,5
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPBİROL ŞAHİN% 55,6760AK PARTİEROL BAYRAKTAR% 39,28537İYİ PARTİMERT FATİH KESGİN% 4,6864SAADET PARTİSİHASAN AKDOĞAN% 0,446MERKEZ

Açılan Sandık Oranı : % 28,25Katılım Oranı : % 84,43
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİFARUK ÖZLÜ% 46,112.319İYİ PARTİÖMER KÜÇÜK% 28,257.550MHPERDOĞAN BIYIK% 22,726.072DİĞER% 1,29346SAADET PARTİSİAPTULLAH YALMAN% 0,48128BBPFERDİ ÇİÇEK% 0,380HASAN KALKANHASAN KALKAN% 0,2463DPYUSUF KADIOĞLU% 0,2362VATAN PARTİSİFETHİ SÖNMEZ% 0,1232DSPBEKİR YILDIZ% 0,0925TKPATİLLA YILMAZ% 0,0924BTPHASAN YILDIRIM% 0,0821YIĞILCA

Açılan Sandık Oranı : % 22,22Katılım Oranı : % 86,16
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPRASİM ÇAM% 58,17235AK PARTİMUZAFFER YİĞİT% 34,16138CHPZEYNEL ÇAMLI% 7,6731

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