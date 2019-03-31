DÜZCE SON DURUM

MERKEZ
Toplam Sandık : 354Toplam Seçmen : 114.146Açılan Sandık : 332Açılan Sandık Oranı : % 93,79Kullanılan Oy : 90.668Geçerli Oy : 88.123Katılım Oranı : % 84,48
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİFARUK ÖZLÜ% 47,1841.578İYİ PARTİÖMER KÜÇÜK% 27,9824.657MHPERDOĞAN BIYIK% 21,9119.309SAADET PARTİSİAPTULLAH YALMAN% 0,74651BBPFERDİ ÇİÇEK% 0,42369DİĞER% 0,41358DPYUSUF KADIOĞLU% 0,37328HASAN KALKANHASAN KALKAN% 0,36314DSPBEKİR YILDIZ% 0,26231VATAN PARTİSİFETHİ SÖNMEZ% 0,16137BTPHASAN YILDIRIM% 0,13111TKPATİLLA YILMAZ% 0,0980* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı : % 96,72Katılım Oranı : % 88,25
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMEHMET OKAN YANMAZ% 41,276.658AK PARTİCÜNEYT YEMENİCİ% 32,995.322CHPFİKRET ALBAYRAK% 23,453.782SAADET PARTİSİMURAT AŞIK% 0,72116HAKAN DİREKHAKAN DİREK% 0,696DİĞER% 0,4776DSPHÜSEYİN ERSİN GÜNDÜZ% 0,2439BTPGÜLTEN ACAR% 0,1626AYHAN GÜLEÇAYHAN GÜLEÇ% 0,116CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 88,97
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMUSTAFA KOLOĞLU% 47,112.866AK PARTİRECEP TUNA% 43,642.655BBPŞEREF GÜL% 4,83294SAADET PARTİSİALİBABA RAHMAN GÜRSOY% 3,3201DİĞER% 1,0564BTPERDOĞAN ÖZTÜRK% 0,074ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı : % 75Katılım Oranı : % 87,95
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMUHSİN YAVUZ% 51,511.823MHPÖMER DEMİRTAŞ% 38,491.362İYİ PARTİMUSTAFA ÖZTÜRK% 8,7308SAADET PARTİSİBİLAL ÇELEBİ% 1,0738BTPTULGAY BAYRAK% 0,238GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 92,24
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİYAKUP DEMİRCAN% 51,373.357MHPMURAT ALTUNDAL% 29,981.959CHPABDULLAH ŞAHİN% 15,941.042DİĞER% 1,2783ŞENOL ARSLANŞENOL ARSLAN% 0,533BTPKENAN SİNAN KARATAŞ% 0,4731SAADET PARTİSİİSA AYDIN% 0,4127DSPİRFAN MALKOÇ% 0,053GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 93,36
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMUHARREM TOZAN% 48,192.539AK PARTİAHMET AZAP% 43,392.286İYİ PARTİRAMAZAN ÖZDEMİR% 7,57399DİĞER% 0,5931SAADET PARTİSİHAKAN RECEP USTA% 0,2513BTPNAGİHAN KARATAŞ% 0,021KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı : % 78,26Katılım Oranı : % 88,49
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPBİROL ŞAHİN% 55,492.556AK PARTİEROL BAYRAKTAR% 38,411.769İYİ PARTİMERT FATİH KESGİN% 5,1235SAADET PARTİSİHASAN AKDOĞAN% 0,8338DSPNİHAT SEYMEN% 0,136BTPMUAMMER GÜL% 0,042YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı : % 55,56Katılım Oranı : % 89,13
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPRASİM ÇAM% 49,36577AK PARTİMUZAFFER YİĞİT% 44,05515CHPZEYNEL ÇAMLI% 5,9970BTPYÜKSEL KURTOĞLU% 0,344SAADET PARTİSİMUSA ERGİN% 0,263
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