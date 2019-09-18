Düzce'de iki otobüste 100 Afgan kaçak göçmen yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, jandarma ve polisin yaptığı denetimde durdurulan iki otobüste 100’e yakın Afgan göçmen yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptığı yol denetiminde iki otobüs durduruldu. Ülkeye kaçak yollardan giren 100’e yakın Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenler Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Yabancılar Şubesine gönderilen göçmenlerin işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

