Düzce'de işçileri taşıyan traktör devrildi: 8 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bölgeye fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatma Sevim (45) idaresindeki fındık işçilerini taşıyan traktör, Çayağzı Köyü Kocabayır mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücüsü Sevim ile traktörün römorkunda bulunan işçilerden Ahmet K. (25), Fatma K. (20) ve isimleri öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Akçakoca Devlet Hastanesi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

