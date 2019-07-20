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Düzce'de kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 18:34 | Son Güncelleme

AŞAĞI MAHALLE MEVKİİNDE KÖYLÜLER YARDIM MALZEMESİ GÖTÜRÜYOR Düzce’de yaşanan sel ve su baskınlarının ardından en çok etkilenen ve yıkımın olduğu Esmahanım köyünde DSİ ekiplerinin yaptığı çalışmalarla yollar traktörlerin kullanabileceği hale getirildi.

Düzce'de kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (3)

AŞAĞI MAHALLE MEVKİİNDE KÖYLÜLER YARDIM MALZEMESİ GÖTÜRÜYOR
Düzce’de yaşanan sel ve su baskınlarının ardından en çok etkilenen ve yıkımın olduğu Esmahanım köyünde DSİ ekiplerinin yaptığı çalışmalarla yollar traktörlerin kullanabileceği hale getirildi. Esmahanım köyünün Aşağı Mahalle denilen bölgesine bugün ilk kez karadan ulaşım sağlandı. Yolun açılmasıyla vatandaşlar traktörlerle bölgede mahsur kalan ancak evlerini terk etmeyen vatandaşlara kuru erzak yardımı ve su götürdüler.
TAHRİBAT GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Öte yandan ilk kez girilen Aşağı Mahalle mevkiinde selin yarattığı tahribat gözler önüne serildi. Çok sayıda evin yıkıldığı sel felaketinde evlerde yaşayan vatandaşların bir bölümünün evinde olmaması ve sel sırasında güvenli bölgeye geçmesi faciayı önledi. Selle birlikte ters dönen traktörler çamura saplandığı, bazı evlerin sürüklenerek Melen Nehri’nin ortasına kadar geldiği ve o bölgede kaldığı görüldü. Esmahanım köyüne ait mezarlıklarda da büyük tahribat oluştu. Mezarlıkların büyük çoğunluğu sel suları ile kaybolurken, bazı mezarlıklarda ise çökmeler yaşandı.
MEZARLIK HASAR GÖRDÜ
Aşağı Mahalle'de evi yıkılan İbrahim Şahin, "Böyle sel 1952’de olmuş. Yaşlılar öyle söylüyor. O zaman da mezarlık gitti ondan sonra yaptılar. Şimdi yine gitti. Mezarlar yok. Benim evim gitti, 30 koyunum gitti, 5 büyükbaş hayvan gitti. Allah verdi Allah aldı diyoruz. Kendimizi öyle avutuyoruz. Yarı canımız gitti. Mal bu ama canımızdansa malımız gitsin. En acıdığım ise hayvanlarım zincirle duvara bağlıydı. Onlara çok üzülüyorum. Bak 7 can gitti. Biz mala üzülmüyoruz. Yerine gelir. Devletimiz sağ olsun bizim hasarlarımızı tespit ediyor" dedi.
"BURADA GÖRDÜĞÜNÜZ BÜTÜN HER YER EVDİ"
​Evi yıkılan Ali Şahin ise, "Devletimize Allah zeval vermesin. Evlerimiz köylerimiz gitti. Elimizde kalan traktörler Kızılay’ın, AFAD’ın verdiği erzakları dağıtıyoruz. Yol yeni yapıldı ancak bu mahalleye ilk kez yardım getirebildik. Yapacak bir şeyimiz yok. Karayolu ile ilk kez yardım geldi. Üst yoldan fındıklıkların içinde indiriyorduk. Su ve ekmek getiriyorduk. Bugün ilk kez kuru gıda, bakliyat, kahvaltılık geldi. Onları vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Burada gördüğünüz bütün her yer evdi. Burada hiç yoksa 6 ev yıkıldı. Dere yatağı 100 metre genişledi. O yüzden benim evimde hemen buradaydı o da gitti. Annem ve babam buradaydı. Sel olduğu akşam Düzce’ye indiler. Burada kayıp olmadı. Kayıplar Dere Mahallesi denilen alanda. Birlik olacağız, birbirimize destek olacağız ve burayı kalkındıracağız" diye konuştu.
HASAR BÜYÜK
Öte yandan Düzce Valiliği’nden hasar tespit çalışmaları ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, korkunç felaketin verdiği hasarın boyutu gözler önüne serildi. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:
"17 Temmuz akşamı başlayan sağanak nedeniyle su baskını, sel ve heyelan meydana gelen Akcakoça ve Cumayeri ilçelerimiz genelinde başlatılan hasar tespit çalışmalarında ilk belirlemelere göre 180 evde değişik çaplarda hasar oluştuğu, 41 binanın ise tamamen yıkıldığı tespit edildi. 11 ekip tarafından devam edilen çalışmalarda şu ana kadar Akçakoca ilçe merkezi ile 12 köyde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup Esmahanım ve Karatavuk köylerinde çalışmalar devam etmektedir. Cumayeri ilçemizde ise 15 köyde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup Harmanaya ve Hamascık köylerinde çalışmalar devam etmektedir. Yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında Akçakoca ilçemiz ve köylerinde 112 az hasarlı, 25 ağır hasarlı ve 41 yıkık bina tespit edildi. Cumayeri ilçemizde ise 36 az hasarlı 7 ağır hasarlı bina olduğu tespit edildi. Çevre ve Şehirçilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülen hasar tespit çalışmaları yanı sıra Defterdarlık ekipleri tarafından da zarar tespit çalışmalarına devam edilmekte olup, çalışmaların Pazartesi gününe tamamlanması planlanmaktadır."
BÜYÜKBAŞ HAYVAN CANLI BULUNDU
Ayrıca bölgede sel sularının sürüklediği ve Melen Nehri’ne batan bir büyükbaş hayvan, UMKE ekiplerince fark edildi. Yalnızca baş kısmı görülen hayvan yapılan çalışma ile kurtarıldıktan sonra sahiplerine teslim edildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI UĞURLU KÖYÜNDE
Öte yandan selde kaybolan 6 kişinin arama çalışmaları Uğurlu köyünde devam ederken, arama çalışmalarında 32 araç, 15 bot, 8 iz takip köpeği ve 250 kişilik ekip yer alıyor.
FOTOĞRAFLI

Düzce'de kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (3)Düzce'de kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (3)Düzce'de kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (3)Düzce'de kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (3)

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