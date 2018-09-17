Düzce'de trafik kazası: 6 yaralı

Düzce'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Bektaş idaresindeki 81 EJ 111 plakalı kamyonet, Rasim Betir Paşa Bulvarı üzerinde kavşaktan yola çıkan Batuhan Bulut idaresindeki 34 KV 0275 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Melisa ve Melih Özcan, Ayhan Karakaya ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan kamyonet sürücüsü Bektaş ile araçta bulunan Karakaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

