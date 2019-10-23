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Düzce'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 16:40 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 7 kilo 302 gram toz esrar yakalandı, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Anadolu Otoyolu kullanılarak uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı tespit edilen otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada 7 paket halinde 7 kilo 302 gram toz esrar ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan operasyonun görüntüleri basınla paylaşıldı. Görüntülerde, arama köpeğinin stepne içerisine gizlenmiş uyuşturucuya tepki vermesi ve paketlerin bulunduğu yerden çıkarılması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce uyuşturucu operasyonu

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