Düzce'deki FETÖ/PDY davası

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında, kapatılan "İsmail'in Yeri" restoranlarının sahibi İsmail Çolak'ın yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Çolak ile avukatı ve yakınları katıldı.

Dosyaya yeni eklenen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada savunma yapan Çolak, okunan isimlerden birkaçını iş yerine gelen kişiler olarak tanıdığını söyledi.

Fetullah Gülen'in 1994 yılındaki ziyareti sonrası örgüt üyelerinin iş yerini mesken tuttuğunu anlatan Çolak, "Ben Düzce'ye çok inmiyordum, iş yerime de akşam saatlerinde gidiyordum. Bir kişi sürekli geliyordu, ondan da kurtulmaya çalışıyordum. Bolu'da eğitim kurumuna haberim olmadan beni ortak yapmışlar. Ben ortak olmak istemedim, onlar yine de yapmışlar. Karacasu'da bulunan bir otele çay içmeye davet ettiler, orada 'Beni bu işten silin' dedim." ifadesini kullandı.

Çolak, işi dolayısıyla tanınan bir insan olduğunu belirterek, "Ben Trabzon'dan buraya geldim. 45-50 yılda bir isim yaptım, ismimin bu yapıyla anılması dolayısıyla da muzdaribim. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.