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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 17:12 | Son Güncelleme

Kaybolan iki çocuğu arama çalışmalarına katılan ekipler, sağanak uyarısı nedeniyle güvenli bölgeye çekildi - Düzce Valisi Zülkif Dağlı: - "Yağış nedeniyle ekipler, çalışmaları durdurup tekrar başlayacak. Dere içerisinde iş makinesi bırakılmayacak, muhkem yerlere çekilecek"

Düzce'de, etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan iki çocuğu arama çalışmalarına katılan ekipler, sağanak uyarısı nedeniyle güvenli bölgeye çekildi.

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve Melenağzı köylerinde, Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Sakarya, Eskişehir, Bursa, İstanbul illerinden gelen arama kurtarma ekiplerinin, kaybolan iki çocuğu arama çalışması gün boyu sürdü.

Meteoroloji yetkililerinin bölgede sağanak uyarısı nedeniyle kriz merkezi, ekiplerin güvenli bölgeye çekilmesi talimatı verdi. Talimat sonrası ekipler, çalışmalarına ara verdi.

- "Yağış süresince çalışma olmayacak"

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meteoroloji yetkililerinin bölgede sağanağın etkili olacağı uyarısının ardından ekiplerin güvenli bölgeye çekilmesi talimatı verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda yağış süresince çalışmaların olmayacağını ifade eden Dağlı, "Yağış nedeniyle ekipler, çalışmaları durdurup tekrar başlayacak. Dere içerisinde iş makinesi bırakılmayacak, muhkem yerlere çekilecek." dedi.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel'in 21 Temmuz'da, Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da Uğurlu köyünde ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın, dün de anne Nilgün ile kızı 9 yaşındaki Funda Kaplan'ın cesedi bulunmuştu.

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