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Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 18:13 | Son Güncelleme

2019 yılının ilk 8 ayında 5 bin 273 ton iç fındık ihraç edildi

Düzce'den, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 8 aylık periyotta 5 bin 273 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yılın ilk 8 ayındaki tarımsal faaliyetlerin verileri paylaşıldı. Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, kentin ağustos ayı sonuna kadar ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Kentte fındık hasadının sürdüğü ve yeni sezon ürününün pazara inmeye devam ettiği vurgulayan açıklamada, "İlimizde işlenmiş iç fındık ihracatı devam etmektedir. Müdürlük verilerine göre yılın ilk 8 ayında pazara inen üründen 5 bin 273 ton işlenerek, iç fındık şeklinde Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca 2018 Ağustos-2019 Ağustos periyodunda 14 bin 660 ton işlenmiş 1. kalite iç fındığın ihraç edildiği bilgisi paylaşıldı.

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