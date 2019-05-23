HABER

(Düzeltme) Antalyalı balıkçı 1 metre uzunluğunda dev akya yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:51 | Son Güncelleme

Antalya’da bir balıkçı, 15 kilo ağırlığında 1 metre boyunda dev akya balığı yakaladı.

Antalya’da bir balıkçı, 15 kilo ağırlığında 1 metre boyunda dev akya balığı yakaladı. Balık diğer büyük balık avlarında yem olarak kullanılacak.
Antalya’nın balıkçılık yapan 53 yaşındaki Selahattin Şimşek, Antalya’nın turizm bölgesi Kemerağzı açıklarında 15 kilo ağırlığında 1 metre uzunluğunda dev akya balığı yakaladı. Kardeşleri Uğur Şimşek ve Sebahattin Şimşek ile Antalya’da günlük balık turları düzenleyen Şimşek, önceki gün akşam saatlerinde denize ağını rastgele atarak geri döndü. Ertesi gün ağlarını kontrol etmek üzere denize açılan Şimşek, ağında yakalanan dev akya balığını görünce şaşkına döndü. Tartılan balık 15 kilo geldi. Balığı satmayan Şimşek, parçalara ayırarak diğer büyük balıklarda yem olarak kullanacağını ifade etti.
Uzun zamandır balıkçılık yaptığını ifade eden Şimşek, “Önceki gün akşam denize açıldık. Ağımızı attık geri döndük. Sabah toplamak için gittiğimde ise ağımın durmadan sallandığını gördüm. Bir de baktım 1 metre uzunluğunda bir balık. Balığı çekince akya olduğunu anladım. 15 kilo ağırlığında geldi. Satmadım. Bunu parçalara ayırarak diğer balıkları tutmada yem olarak kullanıyoruz” dedi.

PARTNERGizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!Gizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!
Elazığ'da çatışma: 2 PKK'lı öldürüldüElazığ'da çatışma: 2 PKK'lı öldürüldü
Anaokulu öğrencileri çatıda yetiştirdikleri ürünleri yiyorAnaokulu öğrencileri çatıda yetiştirdikleri ürünleri yiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da çatışma: 2 PKK'lı öldürüldü

Elazığ'da çatışma: 2 PKK'lı öldürüldü

Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptılar

Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip...

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Yatarken baş ucuna koydukları cep telefonu bomba gibi patladı

Baş ucuna koydukları cep telefonu bomba gibi patladı

Çiftlik Bank vurguncularının özel yazışmaları ortaya çıktı

Çiftlik Bank vurguncularının özel yazışmaları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.