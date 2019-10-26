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(Düzeltme) İpinden çözülen at minibüse çarpıp ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 14:00 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde ipinden çözülen at trafiğe dalınca, minibüse çarpması sonucu ağır yaralandı.Olay, Kumluca ilçe merkezinde meydana geldi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde ipinden çözülen at trafiğe dalınca, minibüse çarpması sonucu ağır yaralandı.
Olay, Kumluca ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mücahit Tuncel’e ait at, bağlı bulunduğu yerden kurtularak ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Hacıveliler Mahallesine geldi. At burada seyir halindeki minibüse çarptı. Atın çarptığı 07 C 69116 plakalı minibüsün sahibi Mustafa Biçen, "Aniden önüme çıktı, çok hızlı geldi. Kurtarmaya çalıştım buna rağmen minibüsün arka tekerinin üstüne çarptı ve yere yığıldı" dedi.
Kazdan sonra olay yerine Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Veteriner hekim Sinan Ulusoy geldi. Yaralanan ata ilk müdahaleyi veteriner Hekim Sinan Ulusoy yaptı. Kaza yerine gelen atın sahibi Mücahit Tuncel ise atını bir traktörün römorkuna koyarak olay yerinden götürdü.

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