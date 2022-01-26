Düzenli olarak temizlenmediğinde çok fazla kir ve toz tutabilen avizeler, kapı kolları ve prizler nasıl temizlenir?

Çoğunlukla geri plana attığınız, sık temizlenmeyen yerleri de genel ev temizliğine dahil etmeniz önemli. Avize, kapı kolları ve prizleri temiz tutmanın bazı püf noktaları mevcut. Gelin, bu püf noktalarını beraber inceleyelim.
Avizelerinizi temizlemek için öncelikle sağlam bir merdivene sahip olmalısınız. Temizliğe başlamadan önce avizenin bağlı olduğu sigortayı kapatın. Bu sayede olası kazaların önüne geçebilirsiniz.
Avizeleri genel temizlik malzemeleriyle silebileceğiniz gibi evde sirkeli su da hazırlayabilirsiniz. Bu suyu hazırlamak için üç ölçek su, bir ölçek sirkeyi spreyli bir şişeye doldurun.
Çok taşlı bir avizeye sahipseniz bu taşların hepsini sabırla silmeniz ve kurulamanız gerekiyor.
Gün içinde sık sık kullanılan kapı kolları, temizlik esnasında genellikle unutuluyor.
Kapı kolları için evin geri kalanında kullandığınız toz bezi yerine yeni bir bez tercih etmelisiniz. Böylece evin geri kalanından topladığınız tozları kapı koluna yaymamış olursunuz.
Temiz bir bez ve temiz bir su hazırladıktan sonra kapı kollarını tek tek silebilirsiniz.
Eğer kapı kollarında çıkmayan lekeler varsa çamaşır suyu kullanabilirsiniz.
Priz temizliğine başlamadan önce prizlerin bağlı olduğu sigortanın kapalı olduğundan emin olun.
Priz temizliği neredeyse herkesin atladığı bir nokta. İnce yapılı temiz bir bez ve bir kap su ile temizliğe başlayabilirsiniz. Bu tip bezler sayesinde prizlerin kenarlarını kolayca temizleyebilirsiniz.
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