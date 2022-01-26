Düzenli olarak temizlenmediğinde çok fazla kir ve toz tutabilen avizeler, kapı kolları ve prizler nasıl temizlenir?

Çoğunlukla geri plana attığınız, sık temizlenmeyen yerleri de genel ev temizliğine dahil etmeniz önemli. Avize, kapı kolları ve prizleri temiz tutmanın bazı püf noktaları mevcut. Gelin, bu püf noktalarını beraber inceleyelim.

AVİZELER NASIL TEMİZLENİR?

Avizelerinizi temizlemek için öncelikle sağlam bir merdivene sahip olmalısınız. Temizliğe başlamadan önce avizenin bağlı olduğu sigortayı kapatın. Bu sayede olası kazaların önüne geçebilirsiniz.

Avizeleri genel temizlik malzemeleriyle silebileceğiniz gibi evde sirkeli su da hazırlayabilirsiniz. Bu suyu hazırlamak için üç ölçek su, bir ölçek sirkeyi spreyli bir şişeye doldurun.

Çok taşlı bir avizeye sahipseniz bu taşların hepsini sabırla silmeniz ve kurulamanız gerekiyor.

Temizliğe başlarken en üstteki taşlardan başlayın. Böylece tozlar ve kirler aşağı doğru dökülmeye başlayacak.

KAPI KOLLARI NASIL TEMİZLENİR?

Gün içinde sık sık kullanılan kapı kolları, temizlik esnasında genellikle unutuluyor.

Kapı kolları için evin geri kalanında kullandığınız toz bezi yerine yeni bir bez tercih etmelisiniz. Böylece evin geri kalanından topladığınız tozları kapı koluna yaymamış olursunuz.

Temiz bir bez ve temiz bir su hazırladıktan sonra kapı kollarını tek tek silebilirsiniz.

Eğer kapı kollarında çıkmayan lekeler varsa çamaşır suyu kullanabilirsiniz.

Kapı kollarının pratik temizliği için dezenfektan spreyle günlük olarak silebilirsiniz.

PRİZLER NASIL TEMİZLENİR?

Priz temizliğine başlamadan önce prizlerin bağlı olduğu sigortanın kapalı olduğundan emin olun.

Priz temizliği neredeyse herkesin atladığı bir nokta. İnce yapılı temiz bir bez ve bir kap su ile temizliğe başlayabilirsiniz. Bu tip bezler sayesinde prizlerin kenarlarını kolayca temizleyebilirsiniz.

Prizlerin iç kısmı için de ince yapılı iki adet beze ihtiyacınız olacak. Bir tanesini ıslatarak prizlerin iç kısmını temizlerken diğeriyle de bu kısımları iyice kuruladığınızdan emin olmalısınız.



