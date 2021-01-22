DYK kursu 2021... 8. ve 12. sınıf ve mezunlar için DYK kursu başladı mı? Özel okul takviye kursu tarihleri!

Son dakika DYK kurs takvimi ne zaman başlayacak araştırması binlerce öğrencinin gündemi olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 DYK kursları ne zaman başlayacak sorusuna cevap verdi. 8. ve 12. sınıflar ile mezunları ilgilendiren, yetiştirme ve destekleme kurslarının açılacağı tarih belli oldu. İşte DYK kurs tarihleri...

DYK KURS TARİHİ VE TAKVİMİ 2021

MEB'den yapılan açıklamaya göre koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan destekleme ve yetiştirme kursları yeniden açılacak. Destekleme ve yetiştirme kursu (DYK) kursu 22 Ocak tarihi itibari ile başladı. Okula devam eden 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı DYK kurslarına mezun olan öğrenciler de katılabiliyor. Yüz yüze eğitim olacak şekilde 22 Ocak tarihinde başlayan DYK 2021 kusları sınıfta bulunması gereken öğrenci sayısı ve fiziki mesafe gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayacak.

8. ve 12. SINIF KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

ve 12. sınıfların kurslarının açıklanma tarihine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak" ifadeleri kullanıldı. Peki özel okullarda DYK kursaları açılacak mı?

BAKANLIKTAN ÖZEL OKULLARA TAKVİYE VE ÖZEL EĞİTİM KURS YAZISI

Milli Eğitim Bakanlığı resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel öğretim kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki yüz yüze eğitime ilişkin iş ve işlemleri düzenleyen iki ayrı yazı halinde illere gönderildi.