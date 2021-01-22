DYK kursu 2021... 8. ve 12. sınıf ve mezunlar için DYK kursu başladı mı? Özel okul takviye kursu tarihleri!

Son dakika DYK kurs takvimi ne zaman başlayacak araştırması binlerce öğrencinin gündemi olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 DYK kursları ne zaman başlayacak sorusuna cevap verdi. 8. ve 12. sınıflar ile mezunları ilgilendiren, yetiştirme ve destekleme kurslarının açılacağı tarih belli oldu. İşte DYK kurs tarihleri...
MEB'den yapılan açıklamaya göre koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan destekleme ve yetiştirme kursları yeniden açılacak. Destekleme ve yetiştirme kursu (DYK) kursu 22 Ocak tarihi itibari ile başladı. Okula devam eden 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı DYK kurslarına mezun olan öğrenciler de katılabiliyor. Yüz yüze eğitim olacak şekilde 22 Ocak tarihinde başlayan DYK 2021 kusları sınıfta bulunması gereken öğrenci sayısı ve fiziki mesafe gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel öğretim kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki yüz yüze eğitime ilişkin iş ve işlemleri düzenleyen iki ayrı yazı halinde illere gönderildi.
Gönderilen yazıya göre 22 Ocak'ta resmi okullarda;
sınıf öğrencileri,
Mezun durumunda olan öğrenciler için DYK kursları isteğe bağlı olarak gidilebilecek ve yüz yüze eğitim koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak.
22 Ocak'ta Özel okul ve takviye kurslarında;
sınıf öğrencileri,
Mezun durumunda olan öğrenciler için DYK kursları isteğe bağlı olarak gidilebilecek ve yüz yüze eğitim koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak.
DYK kurslarına başlayan öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim alabilecekler. Dersliklerde oturma düzeninde fiziki mesafe kuralları, öğrenci sayısı gibi birçok önlem alınacak. Kursiyer ve öğrencilerin salgından etkilenmemesi için derslikler düzenli olarak temizlenecek. Kurslarda, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili verilen mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere diğer kurallara titizlikle uyulacak.
Resmi ve özel okullarda olup da kurs ihtiyacını karşılamak isteyen öğrencilerin barınma ihtiyacı karşılanacak. Resmi okullarda DYK kursuna katılan öğrencinin barınma ihtiyacına valilik destek olacak ve öğrenci okul pansiyonlarında kalabilecek. Özel okullarda DYK ya da takviye kursu alan öğrencilerin barınma ihtiyacı ise özel barınma hizmeti veren yurt ve pansiyonlar tarafından sağlanacak.
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