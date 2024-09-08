E-Devlet Anahtar nedir, nasıl aktif edilir?

E-Devlet sistemi, T.C. kimlik numarası ve kişiye özel şifreyle giriş yapılarak kullanılmakta ve birçok resmî evrak bu sistem üzerinden oluşturulabilmektedir. Resmî kurumlardan alınacak olan randevular ya da işlem takipleri de yine bu sistem üzerinden takip edilebilmektedir. Birçok resmî işlemin internet üzerinden hızlı bir şekilde yapılabilmesini sağlayan e-Devlet sistemi güvenlik önlemleriyle de dikkat çeken bir hizmettir.

E-Devlet Anahtar nedir?

E-Devlet Anahtar; 2 adımlı güvenlik olarak da isimlendirilen bir güvenlik sistemiyle ilgili bir ifadedir. Son zamanlarda eklenen bu güvenlik özelliği sayesinde bu anahtarı kullanmayı tercih eden kişilerin hesapları çift kat güvenli hâle getirilmiştir.

Sistem girişinde görülen uyarı sonrasında e-Devlet Anahtar uygulamasına kayıt gerçekleştirilebilir. Ardından anahtar üretimi işlemine geçilir. Anahtar aktif ya da pasif olarak seçilebilir.

E-Devlet Anahtar ne işe yarar?

E-Devlet Anahtar hizmetinin öncelikli amacı, giriş güvenliği sağlamak ve kişisel hesabı korumaktır. Bu anahtar sayesinde hesap çift taraflı yani iki adımla korunmuş olur.

Tercihe göre kullanılabilen anahtar uygulaması için birkaç adım takip etmek yeterli olacaktır. Birkaç dakika içinde ve birkaç adım sonrasında aktive edilebilen e-Devlet Anahtar giriş sayfasında görünen seçenekler ve yönlendirmeler takip edilerek elde edilebilir.

E-Devlet Anahtar nasıl aktif edilir?

E-Devlet Anahtar aktifleştirme işlemi için uygulamada ya da site üzerinden benzer adımlar takip edilir. Uygulama olarak kullanılacaksa bağlı adres üzerinden e-Devlet Anahtar seçeneği seçilir ve cihaza indirilerek aktive edilir. Mobil cihaza anahtar uygulaması yüklendikten sonra e-Devlet üzerinde oluşturulan kayıt numarası mobil uygulamaya kaydedilir. Anahtar kullanılarak her e-Devlet hesabı girişinde çifte güvenlik sağlanmış olur.

E-Devlet Anahtar nasıl iptal edilir?

e-Devlet Anahtar iptal etme işlemi de mümkündür. Artık kullanılmayacaksa yine e-Devlet giriş sayfası üzerinden yapılan birkaç işlemle anahtar iptal işlemi gerçekleştirilebilir. Bunun için şu adımlar takip edilir: