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e-Devlet çiftçi kayıt başvurusu! Çiftçi kayıt sistemine nasıl başvuru yapılır?

01.10.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne yapılacak başvurular, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) nedir ve nasıl başvuru yapılabilir?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki e-Devlet çiftçi kayıt başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

e-Devlet çiftçi kayıt başvurusu! Çiftçi kayıt sistemine nasıl başvuru yapılır?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları hakkında bir açıklama yapıldı ve buna göre Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabileceği duyuruldu. Peki Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu nasıl yapılır?

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ NEDİR?

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanı olarak ifade ediliyor.ş Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 1 Ekim 2022 saat 00.00 itibariyle e-Devlet üzerinden alınmış olacak.Kayıt sistemine başvuruda bulunmak için e-Devlet'e giriş yapmalısınız.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Yapılacak olan başvurularda gereken belgeler ise şöyle:

1 adet kimlik fotokopisi,

Nüfus müdürlüklerinden temin edilmiş nüfus kayıt örneği,

Çiftçi kütük belgesi (ilgili ziraat odasından temin edilmesi ve muhtar tarafından onaylanması gerekmektedir),

İmza sirkülerinin, yetki belgesinin ve vergi levhasının fotokopisi,

Tapu kayıt örneği veya tapu fotokopileri (ilçe tapu müdürlükleri tarafından onaylanması gerekmektedir).

En fazla altı ay öncesine ait bir adet vesikalık fotoğraf,

Sigortası aktifse veya emekliyse sigorta numarası,

ÇİFTÇİLİK BELGESİ ALMA YÖNTEMİ

Çiftçilik belgesini almak için e-Devlet ya da arama motoru aracılığıyla 'çiftçi kayıt formu'na erişim sağlayın. Ulaştığınz formun çıktısını alın ve doldurun. Ardından Tarım İl Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapın. Başvurularınız incelemeye alınacaktır.

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e-devlet Çiftçi

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