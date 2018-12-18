e-Devlet ile kamu önemli ölçüde tasarruf edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "e-Devlet sistemini akıllılaştırarak öncelikle sağlık, teşvik ve sosyal yardımlar boyutu başta olmak üzere tüm alanlarda kamunun önemli ölçüde tasarruf etmesinin önünü açmış olacağız." dedi. Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ilgili bakanlıklar ve kurumların temsilcilerinin katılımıyla yapılan "Bürokrasinin azaltılması ve e-Devlet" toplantısında yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" ile idari sistemin etkinliğini ve hızını artıracak bir altyapıya kavuştuklarını, bu altyapının işleyişini Cumhurbaşkanlığı olarak etkin bir yönetim ve koordinasyon göreviyle sağladıklarını belirtti. İlk 100 günlük İcraat Programı'nın somut çıktılarını almaya başladıklarını anımsatan Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İkinci 100 günlük İcraat Programı'nda da katma değeri yüksek ürünlerin hayata geçirilmesine yönelik projelerle vatandaşın hayatını kolaylaştıracak hizmet odaklı projelere yer verdiklerini aktardı. Geçen yıldan bu yana yürüttükleri ve cumhurbaşkanlığı sisteminin en önemli yapı taşlarından biri olan bürokrasinin azaltılması ve kamuda işlerin şeffaf hale getirilmesini sağlayacak e-devlet sistemini iyi bir noktaya taşıdıklarını vurgulayan Oktay, bu sistemin tamamlanmasına ve daha da iyileştirilmesine yönelik kararlılıkla adım atmaya devam edeceklerini bildirdi.

- Türkiye e-devlet gelişmişlik endeksinde 15 sıra yükseldi Kamunun sunduğu hizmetlerde önemli bir sadeleştirme yaptıklarına işaret eden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sürecin başında Bakanlıkların vatandaşa, özel sektöre ve kamuya yani kendine sunduğu yaklaşık 27 bin hizmet vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla obez devletten kurtulup, geldiğimiz bu noktada bu sayıyı 7 bine indirdik. Yani çok daha dinamik bir devlet yapısına dönüşüyoruz. Kamu olarak vatandaşlarımıza, özel sektöre ve kamunun kendisine verdiği hizmetlerin çok büyük bir bölümünü, yüzde 93 oranında, e-devlete entegre ettik. Birleşmiş Milletler 2018 e-devlet Gelişmişlik Endeksinde ülkemiz 68'inci sıradan 53'üncü sıraya yükseldi. Bu endeksin alt kırılımı olan Çevrimiçi Hizmet Endeksi'nde ise ülkemiz 67'nci sıradan 27'nci sıraya çıktı. 2018 yılındaki entegrasyon sayımızla sıralamamızı daha üstlere taşıyacağımızdan eminim." Oktay, 2019 sonuna kadar da bu uygulamayı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin koordinasyonunda tüm bakanlık ve kurumlarla tamamlayacaklarını ifade etti.