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E-devlet isim soy isim değişikliği, ad soyad değiştirme nasıl yapılır? e-Devlet isim değişikliği başvuru ekranı

23.08.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile vatandaşların e-Devlet üzerinden isim, soy isim değişikliği için başvuru yapabileceklerinin belirtilmesinin ardından konuya ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki E-devlet isim soy isim değişikliği, ad soyad değiştirme nasıl yapılır? E-Devlet isim değişikliği başvuru ekranı

E-devlet isim soy isim değişikliği, ad soyad değiştirme nasıl yapılır? e-Devlet isim değişikliği başvuru ekranı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün "Ad ve soyadı değişikliği başvurularınızı e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine yapabilirsiniz" açıklamaları sonrasında isim soy isim değişikliği yapmak isteyen kişiler başvuruya dair detayları araşırmaya başladı. Peki e-Devlet ile ad soyad değişikliği nasıl yapılır? İsim soy iism değişikliği ne zamana kadar yapılır? İşte merak edilenler...

edevlet

E-DEVLET AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan isim ve soyisimlerin e-Devlet üzerinden de değiştirilebileceği açıklandı. Başvuruların nasıl gerçekleşeceği merak ediliyor.

e-Devlet üzerinde bulunan "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" sekmesinden isim ve soyisim değişikliği başvuruları kolaylıkla yapılabiliyor.

E-DEVLET İSİM SOY İSİM DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI

edevlet kapak

AD - SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMANA KADAR YAPILIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-devlet aracılığıyla da yapılabileceğini bildirdi.

Ad ve soyad değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek. İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması ile bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi.


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