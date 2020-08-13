e ink katlanabilir cihazlar hazırlıyor

e ink katlanabilir tasarıma sahip e-reader cihazıyla, akıllı telefon ve tabletlerdeki katlanabilir ekran teknolojisini e-kitap cihazlarına taşıyor.

10.3 inç ekrana sahip olan yeni cihaz katlandığında 5 inç ekranlı küçük bir telefon boyutlarına iniyor.

e-ink daha önce de katlanabilir okuyucu cihazlar tasarımı yapmıştı. Ancak bunların hiçbiri gerçeğe dönüşememişti. Şimdi, katlanabilir cihazların piyasaya çıkmasıyla, e ink’in tasarımının da gerçek olma ihtimali yükseliyor.

STYLUS KALEM DESTEĞİ İLE GELECEK

Yeni cihazda, ekranın üstünde notlar almak için stylus da bulunacak. e-ink böylece ilk defa ekran üzerinde not almaya izin veren bir cihaz piyasaya sürmüş olacak.

e-ink’in yeni tasarımının ne zaman piyasaya çıkacağı belli değil. Firmanın tasarım üzerinde hala çalıştığı ve geliştirmeye devam ettiği de vurgulanıyor.

e-ink, iki renkli dijital ekranlara sahip dijital kitap okuyucular geliştirmesiyle tanınıyor. Şirketin ekran teknolojisinde her pikselin iki rengi bulunuyor. sadece sayfa değiştirirken piksellere enerji veriliyor ve pikseller sayfadaki görüntüye göre siyah veya beyaz yönünü ekrana dönüyor. Bu aşamadan sonra ise görüntü hiç enerjiye gerek duymadan sabit kalıyor. Sadece ekranı aydınlatmak için küçük bir enerji kullanmak gerekiyor. Bu nedenle e-ink cihazlarını haftalarca şarj etmeden kullanmak ve kitap okumak mümkün oluyor.

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