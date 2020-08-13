HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. e ink katlanabilir cihazlar hazırlıyor

e ink katlanabilir cihazlar hazırlıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.08.2020 12:46 | Son Güncelleme

Elektronik mürekkep teknolojileri geliştiren e ink, düşük enerji tüketimiyle aylar veya haftalar boyunca şarj gerektirmeden kitap okumaya imkan verecek yeni bir cihaz tanıttı.

e ink katlanabilir cihazlar hazırlıyor

e ink katlanabilir tasarıma sahip e-reader cihazıyla, akıllı telefon ve tabletlerdeki katlanabilir ekran teknolojisini e-kitap cihazlarına taşıyor.

10.3 inç ekrana sahip olan yeni cihaz katlandığında 5 inç ekranlı küçük bir telefon boyutlarına iniyor.

e-ink daha önce de katlanabilir okuyucu cihazlar tasarımı yapmıştı. Ancak bunların hiçbiri gerçeğe dönüşememişti. Şimdi, katlanabilir cihazların piyasaya çıkmasıyla, e ink’in tasarımının da gerçek olma ihtimali yükseliyor.

STYLUS KALEM DESTEĞİ İLE GELECEK

Yeni cihazda, ekranın üstünde notlar almak için stylus da bulunacak. e-ink böylece ilk defa ekran üzerinde not almaya izin veren bir cihaz piyasaya sürmüş olacak.

e-ink’in yeni tasarımının ne zaman piyasaya çıkacağı belli değil. Firmanın tasarım üzerinde hala çalıştığı ve geliştirmeye devam ettiği de vurgulanıyor.

e-ink, iki renkli dijital ekranlara sahip dijital kitap okuyucular geliştirmesiyle tanınıyor. Şirketin ekran teknolojisinde her pikselin iki rengi bulunuyor. sadece sayfa değiştirirken piksellere enerji veriliyor ve pikseller sayfadaki görüntüye göre siyah veya beyaz yönünü ekrana dönüyor. Bu aşamadan sonra ise görüntü hiç enerjiye gerek duymadan sabit kalıyor. Sadece ekranı aydınlatmak için küçük bir enerji kullanmak gerekiyor. Bu nedenle e-ink cihazlarını haftalarca şarj etmeden kullanmak ve kitap okumak mümkün oluyor.

Logitech G PRO X ve G502 HERO oyunculara neler sunuyor?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Dört gözle beklenen planlar ertelendi!Dört gözle beklenen planlar ertelendi!
Defne yaprağı: Faydaları nelerdir?Defne yaprağı: Faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te 65 yaş üstüne koronavirüs kısıtlaması

Gaziantep'te 65 yaş üstüne koronavirüs kısıtlaması

Yolda yürüyen çifte silahlı saldırı

Yolda yürüyen çifte silahlı saldırı

"Geliyoruz dostlar" notuyla duyurdu!

"Geliyoruz dostlar" notuyla duyurdu!

Bakan Albayrak'tan kur eleştirilerine yanıt

Bakan Albayrak'tan kur eleştirilerine yanıt

Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli

Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli

Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattı

Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattı

İlginizi Çekebilir

Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı

Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı

BMW'nin yeni göz bebeğinin Türkiye fiyatı belli oldu!

BMW'nin yeni göz bebeğinin Türkiye fiyatı belli oldu!

Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı

Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı

Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!

Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!

Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!

Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Xiaomi Surge planlarını erteledi

Dört gözle beklenen planlar ertelendi!

Apple A14 için 'Snapdragon 865+’tan iki kat hızlı olacak' söylentisi!

Apple farkı daha da açacak!

Nvidia yeni GeForce kartları için geri sayım başlattı

Nvidia’dan yeni ekran kartı mı geliyor?

Apple, Çin’in navigasyon sistemlerini kullanıyor

Apple, iPhone 11'de kullanılıyor dedi, ortalık karıştı!

Huawei Mate X2 ekranı ile ilgili yeni detaylar

Huawei heyecanlandıran kararından vazgeçti!

ZTE hızlı davrandı: Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE'den geliyor!

Hayallerin telefonu sonunda gerçek oluyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.