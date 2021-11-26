e-Kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK e-Kurs başvuru ekranı…

DYK kurslarına başvurusu yapmak isteyen öğrenciler kurslara başvuru yapmanın yöntemini araştırıyor. DYK e-kurs aracılığı ile 6. ve 10. sınıf öğrencileri ücretsiz eğitim alabilecek. İşte DYK e-Kurs başvuru ekranı...

E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrencilere ücretsiz verilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında 6 ve 10. sınıflar da eğitim alabilecek. 2021 yılı MEB DYK öğrenci başvurularının alınması 26 Kasım ile 29 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Söz konusu kurslar, 29 Kasım 2021 tarihinde başlayacak. Başvurular ise, https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinde ve e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek.

E-KURS BAŞVURU ŞARTLARI VE AYRINTILARI...

a) DYK kurslarına; resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler ile genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri, özel eğitim meslek okulu ile özel eğitim meslek okulu programının uygulandığı özel eğitim sınıfı öğrencilerinden; 6, 7, 8, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ve örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar başvuruda bulunabilir.

b) Ayrıca uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıfında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler yabancılara Türkçe öğretimi kapsamında Türkçe dersinden belirlenen tarihler arasında başvuru yapabilirler.

c) Kursiyerlere yönelik yıllık açılan kurslara ekim ayı sonuna dek kayıt yapılabilir.

5.2. Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

5.3. Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapabilir.

5.4. Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

5.5. Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün Kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilir.

5.6. Öğrenci veya kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.



