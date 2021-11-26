HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. e-Kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK e-Kurs başvuru ekranı…

e-Kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK e-Kurs başvuru ekranı…

26.11.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılı DYK kurslarına başvurusu yapmak isteyen öğrenciler e-Kurs başvuru ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. DYK e-kurs aracılığı ile 6. ve 10. sınıf öğrencileri ücretsiz eğitim görebilmekte. Başvuru yöntemi sorgulanmaya başlandı. Peki e-Kurs başvurusu nasıl yapılır? İşte DYK e-Kurs başvuru ekranı…

e-Kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK e-Kurs başvuru ekranı…

DYK kurslarına başvurusu yapmak isteyen öğrenciler kurslara başvuru yapmanın yöntemini araştırıyor. DYK e-kurs aracılığı ile 6. ve 10. sınıf öğrencileri ücretsiz eğitim alabilecek. İşte DYK e-Kurs başvuru ekranı...

E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrencilere ücretsiz verilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında 6 ve 10. sınıflar da eğitim alabilecek. 2021 yılı MEB DYK öğrenci başvurularının alınması 26 Kasım ile 29 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Söz konusu kurslar, 29 Kasım 2021 tarihinde başlayacak. Başvurular ise, https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinde ve e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek.

E-KURS BAŞVURU ŞARTLARI VE AYRINTILARI...

a) DYK kurslarına; resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler ile genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri, özel eğitim meslek okulu ile özel eğitim meslek okulu programının uygulandığı özel eğitim sınıfı öğrencilerinden; 6, 7, 8, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ve örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar başvuruda bulunabilir.

b) Ayrıca uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıfında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler yabancılara Türkçe öğretimi kapsamında Türkçe dersinden belirlenen tarihler arasında başvuru yapabilirler.

c) Kursiyerlere yönelik yıllık açılan kurslara ekim ayı sonuna dek kayıt yapılabilir.

5.2. Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

5.3. Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapabilir.

5.4. Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

5.5. Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün Kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilir.

5.6. Öğrenci veya kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktıDNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı
PARTNERDoğum günü pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni butonunu çökerttiDoğum günü pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni butonunu çökertti
2022 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?2022 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Osman Kavala hakkında karar

Osman Kavala hakkında karar

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

"En tehlikeli" varyant sonrası flaş karar! Uçuşlar duracak

"En tehlikeli" varyant sonrası flaş karar! Uçuşlar duracak

Erdoğan İzmir'e stadyum müjdesi! Adını da duyurdu

Erdoğan İzmir'e stadyum müjdesi! Adını da duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru açıklaması

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yayın yasağına uymayanlara suç duyurusunda bulunulacak

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yayın yasağına uymayanlara suç duyurusunda bulunulacak

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.