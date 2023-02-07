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E-sınavlar ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu!

07.02.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depreminin etkileri tüm yurtta devam ediyor. Depremin ardından eğitim ve öğretim hayatında değişimler yaşandı. Sınava girecek vatandaşlar e-Sınav'lar yapılacak mı sorusunu aratıyor. Milli Eğitim Bakanlığı E-Sınav'lar hakkında açıklama yaptı.

E-sınavlar ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu!

Depremin ardından e-Sınav'lar yapılacak mı sorusu sıklıkla aratılıyordu. Öğrenciler 07 - 12 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan sınavların millî yasın ilanından sonra yapılacak mı bilgisini aratıyorlardı. Milli Eğitim Bakanlığı e-Sınav'ların ertelenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

E-SINAV ERTELENDİ Mİ?

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06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydan gelen depremler nedeniyle 7 gün süreyle millî yas ilan edilirken Millî Eğitim Bakanlığı da bu süre içindeki e-Sınav'lar ile ilgili karar aldı. Millî Eğitim Bakanlığı, millî yas nedeniyle 07 - 12 Şubat 2023 tarihleri arasında, ülke genelinde e-Sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık, kalfalık ve amatör telsizcilik gibi sınavların tümünün daha sonra gerçekleştirileceğini açıkladı.

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