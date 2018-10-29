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E-spor tarafındaki ilk yatırımını gerçekleştirdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.10.2018 10:52 | Son Güncelleme

Amerikan basketbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Micheal Jordan, e-spor tarafındaki ilk yatırımını gerçekleştirdi. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

E-spor tarafındaki ilk yatırımını gerçekleştirdi

NBA tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Micheal Jordan, yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi üzerine bazı yatırımlar yapan Jordan 2010 yılında Charlotte Hornets’in hisselerinin bir bölümünü satın almıştı. Jordan sonradan bu kulüpteki hisselerini arttırarak söz sahibi yönetici konumuna yükselmişti.

Basketbol haricinde diğer spor dallarında da önemli yatırımlar gerçekleştiren efsane oyuncu, şimdi de e-spor için bazı girişimlerde bulundu.

Amerika’da faaliyet gösteren e-spor girişimi Axiomatic Gaming’ten yapılan açıklamada, Micheal Jordan’ın Team Liquid için yatırım yaptığı belirtildi.

Team Liquid bünyesindeki kuruluşlardan biri olan Axiomatic Gaming’in resmi twitter adresinden atılan twette Micheal Jordan’a hoşgeldin denildi.

Bu tweetin ardından Micheal Jordan da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Jordan e-spor sektörünün hızla büyüdüğünü ve bu alanda daha fazla yatırımın yapılması gerektiğini belirtti.

Son dönemde ülkemizde de e-spor alanında önemli gelişmeler yaşanıyor. Birkaç yıl öncesine kadar yalnızca LoL tarafında profesyonel turnuvalar düzenlenirken şimdilerde PUBG, Fortnite, Counter Strike Global Offensive gibi oyunlarda da önemli etkinlikler gerçekleşiyor. Fakat bu gelişmelere rağmen hala ülkemizdeki elektronik spor faaliyetlerinin, ABD, Japonya, Güney Kore ve Çin gibi ülkelerle kıyaslandığında hayli düşük seviyelerde kaldığını belirtmek gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
E-Spor Micheal Jordan

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