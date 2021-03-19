e-YDS ne zaman? İşte e-YDS sınav tarihi

Uzaktan dijital şekilde yapılan sınavlardan olan e-YDS adayların heyecanla beklediği sınavlardan biri. e-YDS sınavı son olarak geçtiğimiz günlerde 27 Şubat 2021 Cumartesi gününde yapılmış ve sonuçlar yine aynı gün ilan edilmişti. Peki yabancı dil sınavına girmek isteyen adayların çok merak ettiği e-YDS ne zaman?

e-YDS NE ZAMAN OLACAK?

2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (yani e-YDS 2021/2 Farsça) 24 Nisan 2021 tarihinde online olarak yapılacak. Başvurular 26 Şubat-14 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar ise 24 Nisan 2021 tarihinde duyurulacak.

e-YDS 2021/3 İspanyolca/İtalyanca sınavı ise 25 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 26 Şubat ve 14 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 25 Nisan 2021 tarihinde duyurulacak.

e-YDS 2021/4 İngilizce sınavı 8 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 31 Mart-29 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 8 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilecek.

e-YDS 2021/5 Yunanca-Bulgarca sınavı 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 26 Şubat-29 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 9 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilecek.