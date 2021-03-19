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e-YDS ne zaman? İşte e-YDS sınav tarihi

19.03.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adayların heyecanla beklediği sınavlardan biri de uzaktan dijital olarak yapılan e-YDS sınavı. ÖSYM'nin duyurusuyla birlikte e-YDS sınavının sonuncusu geçtiğimiz günlerde 27 Şubat 2021 tarihinde yapılmış ve aynı gün açıklanmıştı. Yabancı dil sınavına girmek isteyen adaylar e-YDS ne zaman sorusunun cevabını arıyor. Peki e-YDS ne zaman olacak? İşte e-YDS sınav tarihi...

e-YDS ne zaman? İşte e-YDS sınav tarihi

Uzaktan dijital şekilde yapılan sınavlardan olan e-YDS adayların heyecanla beklediği sınavlardan biri. e-YDS sınavı son olarak geçtiğimiz günlerde 27 Şubat 2021 Cumartesi gününde yapılmış ve sonuçlar yine aynı gün ilan edilmişti. Peki yabancı dil sınavına girmek isteyen adayların çok merak ettiği e-YDS ne zaman?

e-YDS NE ZAMAN OLACAK?

2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (yani e-YDS 2021/2 Farsça) 24 Nisan 2021 tarihinde online olarak yapılacak. Başvurular 26 Şubat-14 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar ise 24 Nisan 2021 tarihinde duyurulacak.

e-YDS 2021/3 İspanyolca/İtalyanca sınavı ise 25 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 26 Şubat ve 14 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 25 Nisan 2021 tarihinde duyurulacak.

e-YDS 2021/4 İngilizce sınavı 8 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 31 Mart-29 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 8 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilecek.

e-YDS 2021/5 Yunanca-Bulgarca sınavı 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 26 Şubat-29 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 9 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilecek.

e-YDS 2021/6 İngilizce sınavı 29 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 28 Nisan-20 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 29 Mayıs 2021 tarihinde duyurulacak.

e-YDS 2021/7 Almanca/Fransızca sınavı 30 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 29 Nisan-20 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 30 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilecek.

e-YDS 2021/8 İngilizce sınavı ise 19 Haziran 2021 tarihinde yine online şekilde yapılacak. Başvurular 25 Mayıs ve 10 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak, sınav sonuçları yine sınav ile aynı gün olan 19 Haziran 2021 tarihinde ilan edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav YDS
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