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E3 2020 etkinliği için ilk kötü açıklama geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.03.2020 10:33 | Son Güncelleme

Corona ile yatıp Corona ile kalktığımız bugünlerde etkinliklerin iptal edildiğine teker teker şahit olduk. Mobile World Congress 20, Facebook F8 20 ve Google I/O 20 etkinliklerinden sonra şimdi de oyuncuların merakla beklediği E3 2020 etkinliğinin iptali söz konusu olabilir.

E3 2020 etkinliği için ilk kötü açıklama geldi

Haziran ayında Los Angeles’ta düzenlenecek olan E3 etkinliği için bugün ilk kötü açıklama geldi. Los Angeles coronavirus nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı. Bu olağanüstü halden sonra E3 cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi.

ESA: E3 ETKİNLİĞİ İÇİN DURUMU DEĞERLENDİRİYORUZ

Etkinliği düzenleyecek olan kuruluş; “Katılımcılarımızın, ortaklarımızın ve personelimizin sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimizdir. ESA, 9-11 Haziran 2020 tarihinde güvenli ve başarılı bir E3 gösterisi planlamaya devam ediyor. Ancak yaşanan bu durumu günlük olarak izliyor ve değerlendiriyoruz.” açıklamasında bulundu.

E3 İÇİN NİHAİ KARAR MAYIS'TA GELEBİLİR

Bu açıklamanın ucunun açık olduğunu fark etmişsinizdir. Yani coronavirus bu hızla yayılmaya devam eder ve çaresi bulunmazsa E3 etkinliği iptal edilebilir. Günlük olarak coronavirus’ü değerlendiren ESA’nın nihai kararı için Mayıs ayını beklemek daha doğru olacak gibi görünüyor.

Coronavirus’ün etkisinin sıcakta olmadığı söyleniyor. Eğer bu doğru ise Haziran aylarında virüsün etkileri minimum seviyeye inecek. Bu yüzden E3’ün iptal edilmesine gerek kalmayabilir. Sizce bu şartlar altında etkinlik düzenlemek mantıklı mı?

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Anahtar Kelimeler:
E3 E3 etkinliği koronavirüs E3 2020 ESA

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