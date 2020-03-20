EBA TV nasıl izlenir? EBA uzaktan eğitim yayın frekansları ve kanal numaraları neler?

3 farklı kanal, HD (yüksek çözünürlüklü) ve SD (Standart çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacaktır.

MEB, ilkokul, ortaokul ve liselere EBA TV üzerinden verilecek uzaktan yayınlarının ders programını yayımladı. Buna göre ilkokul ve orta okullar 09.00-13.30 arasında, liseler 09.00-14.30 arasında eğitim görecekler. Dersler 20 dakika sürecek ve aralarda 10 dakika etkinlik kuşağı yayınlanacak.

Derslerin anlatılacağı uzaktan eğitim platformu EBA TV, Türksat Kablo TV, Türk Telekom Tivibu, Turkcell TV+, D-Smart, Digitürk ve uydu alıcıları ile Türksat uydu frekansları üzerinden izlenebilecek. EBA Tv’nin söz konusu TV yayını platformlarındaki kanal numaraları ve uydu frekansları şu şekilde:

İlkokul, ortaokul ve liseler için EBA TV üzerinden uzaktan eğitim yayınları 23 Mart Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı EBA TV yayın frekanslarını paylaştı ve yayınlarla ilgili merak edilen soruları cevaplandırdı.

TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul ve TRT-EBA TV Lise olmak üzere 3 kanal uzaktan eğitimde kullanılacaktır.

3- TRT-EBA TV televizyon kanalları yayın akışlarına nereden ulaşabilirim?

Yayın akışlarına "eba.gov.tr" ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecek.

4- Öğrenciler gün boyu TV başında mı olacaklar?

Öğrenciler, TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden yayın akışını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarını, o haftanın hangi gününde ve saatinde yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını takip edeceklerdir. O saatler dışında ekran başında olmaları gerekmeyecek.

5- TRT-EBA TV yayınlarının tekrarları olacak mı?

Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine "eba.gov.tr" ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilecek. Ayrıca "eba.gov.tr" üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.