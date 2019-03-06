Ebe adaylarının hedefi normal doğum oranının artması

Okumuş, öğrencilerinin derslerde öğrendiklerini uygulamalarını istediklerini dile getirerek, "Bunun için de normal doğum oranlarının son derece yüksek olduğu Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum Hastanesini tercih ettik. Öğrencilerimiz buradaki 15 günlük staj döneminde kadınlara uyguladıkları tekniklerle doğumun kolaylaşmasını sağlıyorlar." dedi.

Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Filiz Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak ebelik sistemi ve ebelerin eğitimini çok önemsediklerini söyledi.

Okulda öğrendikleri özel masaj yöntemleri ve nefes teknikleri ile holistik yaklaşımları gebelere uygulayan ebe adayları, "Bir gebeye iki ebe" sloganıyla normal doğum oranlarının artırılması için çaba gösteriyor.

İnsanın fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak bir bütün olduğunu dile getiren Okumuş, şunları kaydetti:

"Biz hamilelere bütünsel olarak yaklaşıyoruz. Kadın doğumdan korkuyor, bu da doğumu olumsuz etkiliyor. Hormonların salgılanması engelleniyor, böylece normal doğum sekteye uğruyor. Biz holistik yaklaşımlarla doğum sürecinin daha doğal şekilde yürümesini sağlıyoruz. Öğrencilerimiz, manuel uygulamalarla, holistik yaklaşımlarla doğumların daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor. Hatta sezaryen kararı verilse bile, destekleyerek normal doğumunu sağladıkları kadınlar oluyor. Hem doğum sürelerinin kısaldığı hem de sezaryenlerin azaldığı yönünde geri bildirimler oldu."

"Hedefimiz sezaryen oranlarını azaltmak değil, normal doğum oranlarını artırmak." diyen Okumuş, "Bunu artırırken de ebeliğin ne kadar önemli olduğunun, ebenin dokunuşlarının ne kadar önemli olduğunun fark edilmesini sağlamak istiyoruz. Ebeler ne kadar güçlenirse, ne kadar aktif hale getirilirse normal doğumlar o kadar artacaktır. Amacımız, doğumların müdahalesiz doğal bir şekilde gerçekleşmesi." ifadelerini kullandı.