Ebegümeci faydaları nelerdir? Ebegümeci neye iyi gelir?

Ebegümeci farklı rahatsızlıklara iyi gelmesi ile bilinen aynı zamanda yemeği de yapılarak tüketilebilen lezzetli bitkiler arasında yer alır. Tarlalarda yabani olarak yetişir ve mukusa benzeyen bir madde içerir. Kazan karası, divangir, ilbik gibi isimlerle de anılır ve halk arasında bu isimlerle de tanınır. Kolaylıkla hazırlanabilen çayı ya da yemeği yapılabildiği gibi kurutulmuş hâli ile salatalara ya da yemeklere de katılabilmektedir.

Mor çiçekleri, uzun yeşil ve tüylü sapları olan ebegümeci bitkisi içeriğinde çeşitli vitaminler ve mineraller barındırır. İçerdiği E, D, C, A vitaminleri dışında çinko, magnezyum, kalsiyum, potasyum gibi mineraller sayesinde diş etinden cilt sorunlarına birçok farklı sorunun çözümünde faydalı olduğu bilinen bir bitkidir.

Sahip olduğu antiinflamatuar nitelikleri ile tanınan ebe gümeci bitkisi boş arazilerde ya da yol kenarlarında kendiliğinden yetişebilir. İlkbahar aylarından yaza geçerken çiçeklerini açmaya başlar ve tam da bu süreçte toplanabilir. Çay olarak tüketmek için kurutulmuş hâlini kullanmak gerekir. Kurutulmuş ebegümeci aktarlardan kolaylıkla temin edilebilir.

Ebegümeci faydaları nelerdir?

Solunum yollarında yaşanan sorunlardan sindirim problemlerine kadar birçok konuda faydalı olduğu kabul edilen ebegümeci bir rahatsızlık için tüketilecekse hangi formu ile kullanılacak olursa olsun bilinçsizce kullanılmamalıdır. Bir uzman doktora danışılmalı ve doktorun önermesi ya da onaylaması halinde onun uygun gördüğü oranlarda ve miktarlarda tüketilmelidir. Bir doktor onayına istinaden düzenli olarak kullanılabilecek ebegümecinin faydalarından bazıları şunlardır:

Ağız sağlığını korur.

Sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi vardır.

Solunum yolu sorunlarına iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirme etkisi bulunur.

Kas güçlendirir.

Kemikleri güçlendirir.

İltihapları temizler.

İdrar söktürücü özelliği vardır.

Ebegümeci neye iyi gelir?

Hem taze olarak hem de kurutulmuş hâli ile tüketilebilen, yemeği ya da çayı yapılabilen ebegümeci bitkisinin iyi geldiği birçok durum vardır. Bu durumlardan bazıları şunlardır:

Kabızlık

Soğuk algınlığı

Ağız sorunları

Cilt bakımı

Diş problemleri

Kas ve kemikler ile ilgili sorunlar

Sinir bozuklukları

Solunum yolu ile ilgili hastalıklar

Hamur işlerinde de kullanılabilen ebegümeci ile yapılan birçok tarif bulunur. Pişirerek ya da çiğ olarak hatta kurutularak dahi tüketilebilen ebegümecinin nasıl tüketildiğine göre faydaları da çeşitlilik gösterebilir. Örnek olarak ebegümeci çayı hazırlamak için aşağıdaki malzemeler ve tarif aşamaları kullanılır:

Malzemeler:

1 tutam kurutulmuş ebegümeci bitkisi

1 bardak su

Yapılışı:

Bir cezvede 1 bardak su kaynatılır.

Üzerine ebegümeci yaprakları eklenir.

10 dakika kadar demlenmesi için bekletilir.

Arzuya ya da damak tadına göre tatlandırmak için içine bal ya da şeker eklenebilir.

Ebegümeci mideye iyi gelir mi?

Ağırlıklı olarak sindirim sistemini düzenlemesi, metabolizmayı hızlandırması, mide ile ilgili sorunları çözmesi gibi özellikleri ile tanınan ve bilinen ebegümeci bitkisinin hareketsiz kalmış olan bağırsakları çalıştırdığı kabul edilir. Kilo vermek isteyen kişilerin de uzman doktora danışarak tüketebilecekleri bir besin kaynağıdır. Kaynatılarak tüketildiğinde mide sorunlarını giderdiği, mide bulantılarının azaldığı, midenin rahatladığı kabul edilir.

Her besin için geçerli olan durum ebegümeci için de geçerlidir ve fazla miktarlarda ya da bilinçsiz olarak kullanılması ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle doktor kontrolünde ve doktorun belirttiği düzen ile tüketilmesi gerekir. Aksi takdirde özellikle hassas bünyesi olan, hamile, kronik hastalıkları bulunan kişiler başta gelmek üzere farklı bünyelerde farklı tepkimelere neden olabilir. Olası yan etkilerinden bazıları ise şunlardır:

Annenin ya da bebeğin sağlığı tehlikeye girebilir.

Mide bulantısı

Karın ağrısı

Sindirim sisteminde sorunlar

Baş dönmesi

Önemli not: Bu içerikte yer alan bilgiler tıbbi tavsiye niteliği taşımamaktadır. İçindekiler yalnızca bilgi verme amacı taşır ve de herhangi bir tıbbi problemin teşhisinde ya da tedavisinde kullanılması doğru değildir. Eğer tıbbi bir sorun söz konusu ise mutlaka doktora danışılmalıdır.

