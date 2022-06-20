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Ebeveynler dikkat! Geri dönüşü olmayan sonuçlar yaratıyor, tüm hayatı etkiliyor

20.06.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocukların ve bebeklerin sağlığına oldukça dikkat etmek gerekiyor. Bu yaşlarda yapılan hatalar veya alınmayan önlemler tüm hayatı etkileyebiliyor. Erkek çocuklara yapılan sünnet operasyonlarının doğru hekimlerin ve hijyenik koşulların altında yapılması gerekiyor. Sünnet sırasında yapılan yanlışlar ileride sorunlara yol açabiliyor.

Ebeveynler dikkat! Geri dönüşü olmayan sonuçlar yaratıyor, tüm hayatı etkiliyor

Sünnet penisin uç kısmındaki cildin cerrahi olarak çıkartılması işlemidir. Hem dini hem de sağlık yönünden önerilen sünnet operasyonunda önlemlerin alınması gerekmektedir. Hekim dışı sünnet uygulamaları çocukların hayatını riske atıyor. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Aluç, ülkemizde yasaklanmasına rağmen hekim dışı personel tarafından yapılan sünnetlerde erken veya geç dönemde bazı komplikasyonlarla karşılaşa bilindiğini söyledi. Op. Dr. Mahmut Aluç, aileleri sünnet konusunda uyardı.

PSİKOLOJİK TRAVMAYA NEDEN OLABİLİR

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Aluç, yasaklanmasına rağmen hekim dışı personel tarafından yapılan sünnetlerin sorun çıkarabileceğini söyleyerek, “Sünnet sonrası özellikle ülkemizde yasaklanmasına rağmen hekim dışı personel tarafından yapılan sünnetlerde erken veya geç dönemde bazı komplikasyonlarla karşılaşılabilmektedir. Sünnetin toplumumuzda çok sık uygulanması nedeniyle aslında bir cerrahi girişim olduğu göz ardı edilmektedir. Sünnet öncesi çocuğun sünnet konusunda aile ve doktor tarafından mutlaka bilgilendirilmesi gereklidir. Çocuğa son anda söylenmesi ve ikna edilmeden yapılması aslında ciddi bir psikolojik travma olacaktır. Belki de bu tür bir sorun ile karşılaşmamak için en uygun yöntem bebeklik döneminde özellikle de yeni doğan döneminde sünnetin uygulanması olabilir. Daha geç dönenlerde yapılan sünnetlerde ise mutlaka çocuğa sedasyon yapılarak, gerekirse ailenin yanında bayıltılarak operasyona alınması daha uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.

YANLIŞ SÜNNET UYGULAMASINDA BEKLENMEYEN SONUÇLAR GÖRÜLEBİLİR

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Op. Dr. Mahmut Aluç, son olarak, erken ve geç dönemde karşılaşılan en önemli komplikasyonlar hakkında şu ifadeleri kullandı;
“Kanama ve enfeksiyon, peniste kısmi veya tam kayıp; sünnetin yanlış yapılması ve uygun olmayan yüksek ısı üreten cihazların kullanımı sonucunda oluşabilir ki oldukça ciddi bir komplikasyondur ve düzeltilmesi genellikle mümkün olamamaktadır. İlerde çocuğun cinsel fonksiyonlarının tam kaybıyla sonuçlanabilir. İdrar kanalının zarar görmesi; sünnet esnasında yanlışlıkla idrar kanalının kesilmesi veya hipospadias denilen halk arasında peygamber sünneti olarak tanımlanan penisin konjenital anomalisinde sünnet yapılması durumunda oluşur. Bunun sonucunda çocuğun idrarını aşağıya doğru yapması ve bazen de peniste oluşan eğrilik nedeniyle ereksiyon sorunları, ardından da cinsel ilişkiye girememe gözlenebilir. Bu nedenle özellikle peygamber sünneti olan çocuklar bu konuda tecrübeli hekimler tarafından ameliyat edilmeli aynı zamanda da sünnetleri yapılmalıdır. Sünnet sonrası idrar kanalında darlık oluşması. Hebatit- B ve hepatit C dâhil birçok bulaşıcı hastalık kapılabilir. Sünnet derisinin çok alınması veya az olunması sonucunda da hem estetik hem de ereksiyon problemlerinin yaşanılması mümkündür. Aynı şekilde sünnet sonrası oluşabilecek cilt yapışıklık ve köprüleri de ilerde ereksiyon sorunlarına neden olabilecektir. Ayrıca kullanılan enerji kaynaklarına göre peniste yanıklar, his kaybı ve ileride yaşayacağı cinsel sorunlar da meydana gelebilmektedir.”

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