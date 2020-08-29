HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ebru Timtik'in fotoğrafının İstanbul Barosu'na asılmasına Ahmet Hakan'dan tepki

Ebru Timtik'in fotoğrafının İstanbul Barosu'na asılmasına Ahmet Hakan'dan tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2020 08:50 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından gazeteci Ahmet Hakan da ölüm orucunda ölen avukat Ebru Timtik'in fotoğrafının İstanbul Barosu'na asılmasına tepki gösterdi.

Ebru Timtik'in fotoğrafının İstanbul Barosu'na asılmasına Ahmet Hakan'dan tepki

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlayan ve 238. gününde hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik için dün İstanbul Barosu önünde bir uğurlama programı düzenlendi. Timtik'in cenazesinin baro önüne getirilmesine izin verilmezken İstanbul Baros'nun balkonundan sarkıtılan Timtik'in fotoğrafı tartışma yarattı.

BAKAN SOYLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, fotoğrafa çok sert tepki gösterdi. Soylu yaptığı açıklamada "Savcı Şehit Selim Kiraz'ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışan, jandarmamızın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hale getirdiği DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğrafını bugün İstanbul Barosu'na asanların, bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur. İstanbul Barosu'na da yazıklar olsun, İstanbul Barosu'nun yöneticilerine de yazıklar olsun. Şahsım adına da onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullandı.

AHMET HAKAN: AKLIM ALMIYOR

Soylu'nun ardından bir tepki gazeteci Ahmet Hakan'dan geldi.

Hakan Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında fotoğrafın baroya asılması için "Aklım almıyor" derken, ölüm orucu eyleminin böylelikle kutsanmaya çalışıldığını iddia etti.

dsad

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında... Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında...
Erdoğan'dan kritik görüşme!Erdoğan'dan kritik görüşme!
'Sosyal mesafe kuralı modası geçmiş bilime dayanıyor' 'Sosyal mesafe kuralı modası geçmiş bilime dayanıyor'
En Çok Okunan Haberler
Elon Musk, Neuralink projesini tanıttı
Elon Musk, Neuralink projesini tanıttı
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Ünlü popçu onu engelledi! Ne yapsa olmadı
Ünlü popçu onu engelledi! Ne yapsa olmadı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Rezillik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Rezillik
Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı
Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü neyi açıklayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü neyi açıklayacak?
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tazminat davası yanıtı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tazminat davası yanıtı
Son anket sonuçları açıklandı: İnce, parti kurarsa oy verir misiniz?
Son anket sonuçları açıklandı: İnce, parti kurarsa oy verir misiniz?
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye tam bir kararlılık içerisindedir
İbrahim Kalın: Türkiye tam bir kararlılık içerisindedir
Akşener'den flaş Cumhurbaşkanlığı'na adaylık açıklaması: Çok isterim ama...
Akşener'den flaş Cumhurbaşkanlığı'na adaylık açıklaması: Çok isterim ama...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Erdoğan'dan kritik görüşme!
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Ebru Timtik' açıklaması
Bakan Soylu'dan İstanbul Barosu'na tepki
Nagehan Alçı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 30 Ağustos çağrısı
Nagehan Alçı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 30 Ağustos çağrısı
Mahir Ünal'dan 'Ali Babacan AK Parti oylarını bölebilir mi?' sorusuna yanıt
Mahir Ünal'dan 'Ali Babacan AK Parti oylarını bölebilir mi?' sorusuna yanıt
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.