Ebru Timtik'in fotoğrafının İstanbul Barosu'na asılmasına Ahmet Hakan'dan tepki

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlayan ve 238. gününde hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik için dün İstanbul Barosu önünde bir uğurlama programı düzenlendi. Timtik'in cenazesinin baro önüne getirilmesine izin verilmezken İstanbul Baros'nun balkonundan sarkıtılan Timtik'in fotoğrafı tartışma yarattı.

BAKAN SOYLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, fotoğrafa çok sert tepki gösterdi. Soylu yaptığı açıklamada "Savcı Şehit Selim Kiraz'ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışan, jandarmamızın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hale getirdiği DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğrafını bugün İstanbul Barosu'na asanların, bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur. İstanbul Barosu'na da yazıklar olsun, İstanbul Barosu'nun yöneticilerine de yazıklar olsun. Şahsım adına da onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullandı.

AHMET HAKAN: AKLIM ALMIYOR

Soylu'nun ardından bir tepki gazeteci Ahmet Hakan'dan geldi.

Hakan Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında fotoğrafın baroya asılması için "Aklım almıyor" derken, ölüm orucu eyleminin böylelikle kutsanmaya çalışıldığını iddia etti.





