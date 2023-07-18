Ece Üner'in 'Filenin Sultanları'na teşekkürü sosyal medyada gündem oldu! "Cumhuriyet'in 100. yılına çok yakıştınız"

Filenin Sultanları'nın başarısı tüm Türkiye'nin göğsünü kabarttı. Haber sunucusu Ece Üner A Milli Kadın Voleybol Takımı'na teşekkür ederken çarpıcı bir konuşma yaptı. O konuşma sosyal medyada çokça paylaşıldı.

"KADINLAR 'BİTTİ' DEMEDEN BİTMEZ"

Ece Üner'in tv100 ana haber bülteninde yaptığı konuşma şöyle:

"Türk kadını böyledir işte: Bir pasör çaprazı çıkar, kız çocuklarının eğitimine karşı çıkanlara karşı atak yapar; 'Kadınlar evden çıkamaz' diyenlere, 15 yaşında evlendirilen kız çocuğuna 'Kime göre, neye göre çocuk?' diyenlere etkili smacı yapıştırır, 'Sahiplendirelim' diyenlere blok koyar.

İyi bir libero gelir, kadın hakları yere değmeden kurtarır. Özetle kadınların azmi ve mücadelesi hiç bitmez. Kadınlar 'bitti' demeden bitmez o son top yere değene kadar ve Türk kadını kendini hatırlatır.

"EN ÇOK DA TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ HATIRLATTIĞINIZ İÇİN SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

Cumhuriyet'in 100. yılına çok yakıştınız, sizinle gurur duyuyoruz. Sonuna kadar mücadeleyi, azmi ve kararlılığı, vazgeçmezliği ve umudu, en çok da Türk kadının gücünü hatırlattığınız için size sonsuz teşekkürler."

