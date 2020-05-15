Economist: Türkiye'nin TL'yi savunma şekli akıllıca ve verimli değil

İngiliz Economist dergisi bu haftaki sayısında yayımlanan bir makalede, Türkiye'nin zayıf bir bankacılık sektörü uğruna Türk Lirası'nı savunmaya çalıştığı yorumunda bulundu. Dergiye göre bu yöntem akıllıca ve verimli değil. Gelişmekte olan piyasaların yöneticilerinin nakit akışının olmamasından çok sık şikayetçi olduğunu belirten dergi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 6 Mayıs'ta yabancı yatırımcılarla yaptığı telekonferansta ise Türkiye'nin dolar rezervlerinde sıkıntı yaratan bir durum olmadığı güvencesi verdiğini aktardı. Dergide şu ifadeler yer aldı: "Ancak ertesi gün ülkenin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, üç yabancı bankayı, BNP Paribas, UBS ve bu konferansın yapılmasına ön ayak olan Citigroup'u Türk Lirası zorunluluklarını yerine getirmedikleri için payladı. Ceza olarak da bu bankalara ülkenin lira piyasasını yasakladı. Dört gün sonra ise hava değişti ve yasak kaldırıldı. Resmi söylemdeki bu dostluk ile düşmanlık arasında gezinen değişim, kuru korumak için sürekli duyulan kaygıdan ileri geliyor."

Türk Lirası'nın dolara karşı yılın başından beri yüzde 15 değer kaybettiği hatırlatılan haberde, bunun gelişmekte olan para birimleri arasındaki en yüksek değer kaybı olduğu vurgulanıyor. Dolar/TL kurunun Ağustos 2018'te kırdığı rekoru aşarak 7,27 ile 7 Mayıs'ta rekor tazelediği de haberde hatırlatılıyor. Swap anlaşmaları Economist, TL'nin değer kaybının önüne geçmek için yerel bankaların yabancı muadillerine sağladığı para kaynağını sınırlandırdığı ve BDDK'nın manipülasyon ve yanıltıcı işlem ile söylemlerin önüne geçmek için yeni kısıtlamalar uygulamaya koyduğunu vurguluyor. Dergiye konuşan ekonomist Mustafa Sönmez ise bunun insanların bu konular hakkında konuşmasının önüne geçilmesi için atılan bir adım olduğunu söylüyor. Sönmez, Bloomberg'den iki gazeteci (Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç) ve başka ekonomist ile analistler hakkında geçen yıl 2018 döviz krizi sırasında "ekonomiye zarar vermekle" suçlamasından bir dava açılmıştı. Dergiye göre GlobalSource Partners danışmanlık şirketi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) liranın değer kaybının önüne geçmek için 35 milyar dolar döviz rezervini erittiğini hesapladı.