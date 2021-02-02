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Ecrin isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

02.02.2021 17:11 | Son Güncelleme:
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Ecrin isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

Dünyaya gelecek bebeğe isim seçerken ismin anlamı ve analizi bakımından detaylı bir araştırma yapılıyor. Bazı isimler de son dönemlerde çok daha popüler hale geliyor. Bu adlardan bir tanesi de Ecrin. Bu nedenle Ecrin isminin anlamı nedir diye araştırma yapılıyor. İşte Ecrin ne demek sorusunun yanıtı, bu ismin analizi ve manası...

Aileler dünyaya gelecek olan bebekleri için yaptıkları hazırlıkların yanı sıra isim konusunda da detaylı bir araştırma içerisine giriyor. Bazı isimler son yıllarda çok daha popüler hale gelirken anlamları da insanlar tarafından merak ediliyor. Bu isimler arasında Ecrin adı da bulunuyor. Bu nedenle bebeklerine bu ismi vermeyi düşünen anne ve babalar, Ecrin isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Ecrin ne demek sorusunun yanıtı ve ismin analizi ile manası...

ECRİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız bebek isimlerinden olan Ecrin, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almıyor. Ancak bu güzel ismin Allah’ın hediyesi anlamını taşıdığı biliniyor. Arapça kökenli olmakla beraber ecir kökünden geliyor. Ecir ise bir amel karşılığında verilen karşılık ve sevap anlamlarına geliyor. Öte yandan bu ismin ücret gibi bir anlamı da bulunuyor. Kimi aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor.

Bu isim Kur'an'da geçen adlar arasında yer alıyor. İsme, Kur'an-ı Kerim'de Furkan 57, Sebe 47 ve Yasin 11. ayetlerde rastlamak mümkün. Dolayısıyla ailelerin çocuklarına bu ismi vermelerinin önünde bir engel bulunmuyor.

ECRİN İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Ecrin isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:

  • E: Sorunlarından kurtulabilmek adına büyük bir mücadele ortaya koyan
  • C: Konuşma ve yazma becerisi gelişmiş olan
  • R: Sert yapılı
  • İ: Kırılgan, narin
  • N: Sağduyu sahibi

Harflerin taşıdığı karakter özelliklerinden yola çıkılarak ismin geneline dair de yorumlamalar yapılabiliyor. Bu isme sahip olan kişilerin iyi bir konuşmacı olacaklarına ve çevrelerindeki tarafından beğeniyle dinlenecek bir insan olacağına inanılıyor. Yazma becerilerinin gelişmiş olması nedeniyle de bu alanda çalışmaları muhtemel görülüyor. Mücadeleci yapıları gereği karşılaştıkları sorunların üstesinden kolayca gelebiliyorlar. Kırılgan bir yapıya sahip oldukları için de hassas davranılmaları gerekebiliyor.

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ECRİN İSMİNİN MANASI

Bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almıyor. Ancak bu ismin manasına dair çok sayıda çıkarım yapılabiliyor. İsmin ücret ve Allah'ın hediyesi gibi anlamları bulunuyor. Türkiye'de bölgelere göre isim tercihlerine bakıldığında bu isim, güneydoğu anadolu bölgesinde en çok kullanılan isimlerden bir tanesi konumunda. İsimlerin manalarının ve analizlerinin yanı sıra bazı teknikler kullanılarak falına dair de yorumlamalar yapılabiliyor.

Oldukça çalışkan oldukları bilinen bu kişiler, zekalarını ve pratikliklerini işlerinde kullanarak çok başarılı olabiliyorlar. İyi bir arkadaş ve iyi bir dost olarak bilinen bu kişiler çevrelerine güven veriyor olsalar da bazı durumlarda duygusallığı bir kenara bırakmaları gerekiyor. İnsan ilişkilerinde fazla duygusal davranmaları sorun yaratabiliyor.

Ecrin isminin yanına yakışan isim olarak ise Su, Melek, Eslem, Deva, Azra, Sıla, Mina, Naz, Tuana ve Serra isimleri önerilebiliyor.

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