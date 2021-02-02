Ecrin isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

Aileler dünyaya gelecek olan bebekleri için yaptıkları hazırlıkların yanı sıra isim konusunda da detaylı bir araştırma içerisine giriyor. Bazı isimler son yıllarda çok daha popüler hale gelirken anlamları da insanlar tarafından merak ediliyor. Bu isimler arasında Ecrin adı da bulunuyor. Bu nedenle bebeklerine bu ismi vermeyi düşünen anne ve babalar, Ecrin isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Ecrin ne demek sorusunun yanıtı ve ismin analizi ile manası...

ECRİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız bebek isimlerinden olan Ecrin, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almıyor. Ancak bu güzel ismin Allah’ın hediyesi anlamını taşıdığı biliniyor. Arapça kökenli olmakla beraber ecir kökünden geliyor. Ecir ise bir amel karşılığında verilen karşılık ve sevap anlamlarına geliyor. Öte yandan bu ismin ücret gibi bir anlamı da bulunuyor. Kimi aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor.

Bu isim Kur'an'da geçen adlar arasında yer alıyor. İsme, Kur'an-ı Kerim'de Furkan 57, Sebe 47 ve Yasin 11. ayetlerde rastlamak mümkün. Dolayısıyla ailelerin çocuklarına bu ismi vermelerinin önünde bir engel bulunmuyor.