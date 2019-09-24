HABER

Eczacı kalfası, reçetesiz hap satarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 13:56 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, yeşil reçeteye tabi hapları usulsüz olarak sattığı belirlenen eczacı kalfası C.Y., polis ekiplerince yapılan takip sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.  Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki eczanede kalfa olarak çalışan C.Y.'nin yeşil reçete ile verilmesi gereken ilaçları para karşılığında sattığını belirledi.

Eczacı kalfası, reçetesiz hap satarken yakalandı

YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, yeşil reçeteye tabi hapları usulsüz olarak sattığı belirlenen eczacı kalfası C.Y., polis ekiplerince yapılan takip sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki eczanede kalfa olarak çalışan C.Y.'nin yeşil reçete ile verilmesi gereken ilaçları para karşılığında sattığını belirledi. Harekete geçen ekipler, C.Y.'yi takibe aldı. Polis ekiplerince yapılan takibin sonucu yakalanan C.Y.'nin üzerinde ve aracındaki aramada 3 bin 80 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan C.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

GÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntülediGÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntüledi
Aslı Baş davası 10’uncu yılına girdi, yine karar çıkmadıAslı Baş davası 10’uncu yılına girdi, yine karar çıkmadı
Baba ve 3 çocuğun öldüğü kazanın nedeni araştırılıyorBaba ve 3 çocuğun öldüğü kazanın nedeni araştırılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.