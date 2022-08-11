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Eczacı öneriyor “Güneş yanıkları için her evde bulunan 5 doğal ilaç” Güneş yanığına ne iyi gelir?

11.08.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneş her ne kadar D vitamini almamız için gerekli olsa da zararlı güneş ışınları sağlığımızı tehlikeye atmaktadır. Güneşten korunmamak ciltte yanıklara neden olmaktadır. Eczacı Parvinder Sagoo, güneş yanıkları için her evde bulunan 5 doğal ilacı açıkladı.

Eczacı öneriyor “Güneş yanıkları için her evde bulunan 5 doğal ilaç” Güneş yanığına ne iyi gelir?

Bronzlaşmak her ne kadar güzel görünse de istenmeyen durumlara yol açabilmektedir. Uzmanlar cilt sağlığı için güneşe çıkmadan önce mutlaka yüksek korumalı güneş kremi uygulanması gerektiğini belirtmektedirler. Fakat güneş kremine rağmen ciltte yanıklar meydana gelebilmektedir. Güneş yanıkları hem cilt sağlığını tehlikeye atmakta hem de acıya sebep olmaktadır. The Sun gazetesinde yer alan haberde Parvinder Sagoo isimli eczacı güneş yanıklarına iyi gelecek doğal ilaçları paylaştı.

YOĞURT

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Bu, geleneksel güneş sonrası losyonlardan daha ucuz olan bir çaredir. Buzdolabında muhafaza edilmesiyle cildinize hoş bir serinlik hissi de verecektir. Parvinder şöyle açıkladı: "Güneş yanığı olan herhangi bir bölgeye soğuk yoğurt uygulamak, bölgeyi hem yatıştırmaya hem de soğutmaya yardımcı olabilir. Yoğurt, yanıklarınızın daha iyi ve daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilecek laktik asit bakterileri gibi faydalı probiyotikler içerir. Cildin yanmış bölgesine bir kaşık dolusu soğuk yoğurt sürebilirsiniz, yoğurt dakikalar içinde bölgeyi yatıştırır."

BAL

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Bunun genellikle yoğurdunuzun üzerine serpmek için kullanıldığını düşünebilirsiniz, ancak Parvinder güneş yanığında da kullanılabileceğini söyledi. "Anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar özelliklerle dolu ve doğal antioksidanlar açısından zengin bal, yanık cilt için harika bir çare olabilir. Parvinder, "Balı doğrudan herhangi bir yanmış bölgeye uygulayın ve durulamadan önce yaklaşık 20 ila 30 dakika bekletin." Dedi.

SALATALIK

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Parvinder, salata bileşeninin cildinizi yaktıktan sonra oluşabilecek iltihabı azaltmaya yardımcı olabileceğini söyledi. "Salatalığı dilimler halinde kesip bölgeye yerleştirebilir veya bir karıştırıcıda karıştırabilir ve karışımı soğutmak için yanmış cilde uygulayabilirsiniz. Parvinder, "Ekstra bir soğutma ve yatıştırıcı etki için salatalığı kullanmadan önce yarım saat dondurucuya koyun" diye ekledi.

HAVUÇ

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Parvinder, biraz alışılmadık bir seçim, ancak havuçlar -düzenli olarak güneş yanığı çekiyorsanız- yutulduğunda sahip olabileceğiniz en iyi yiyeceklerden biri olabilir dedi. "Bunun nedeni, güneş yanığının içten dışa iyileşmesine doğal olarak yardımcı olmak için çalışan ve hassas cilde sahip kişilerin kötü yanıklardan muzdarip olmasını önlemeye yardımcı olabilecek bir karotenoid olan sebzedeki beta karotendir. Guru, "Bu doğal içeriğe sahip diğer yiyecekler patates ve kavundur" dedi.

YABAN MERSİNİ

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Daha önce bir süper gıda olarak adlandırılan yaban mersini, güneşe maruz kalma nedeniyle cilde zarar verebilecek serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olabilecek zengin antioksidanlarla doludur. Parvinder şöyle açıkladı: "Ayrıca yaşlanmayı ve ince çizgilerin gelişmesini önlemeye yardımcı olabilecek harika bir C vitamini kaynağıdır. "Güneş yanığı yaşadıysanız, özellikle de bu yanık yüzünüzdeyse, herhangi bir hasarı önlemeye yardımcı olması için iyi bir miktar yaban mersini yemelisiniz. İçten dışa cilt hasarını önlemek için çalışmak, topikal kremler kullanmak kadar faydalı olabilir."

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