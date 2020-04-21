HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eczacılar Birliği'nden maske açıklaması

Eczacılar Birliği'nden maske açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 10:44 | Son Güncelleme

Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, aralarında İstanbul ve Ankara'nın bulunduğu 31 ilde geçtiğimiz perşembe gününden itibaren eczaneler aracılığıyla maske dağıtıldığını söyleyerek, "Bu hafta sonuna doğru da diğer illerde de maske sorunu kalmayacak" dedi.

Eczacılar Birliği'nden maske açıklaması

TEB Başkanı Erdoğan Çolak yaptığı açıklamada, İstanbul ve Ankara'nın ardından Bursa, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Eskişehir, Kayseri, Balıkesir, Mardin, Van, Tekirdağ ve Malatya'nın da aralarında bulunduğu 31 ilde geçtiğimiz perşembe gününden itibaren eczaneler aracılığıyla maske dağıtıldığını bildirdi. Çolak, Ankara'da bugüne kadar toplam 2 bin eczaneye yaklaşık 8 milyon maske verildiğini, İstanbul'da eczanelerin yaklaşık 10 gündür maske dağıtımında çaba sarf ettiğini kaydetti. Çolak, "10 günde her gün İstanbul'a 500 bin maske dağıtılıyordu, sonra 2,5 milyona çıktı. 1 milyona yakın maske de Ankara'ya geliyordu. Perşembe günü 31 ile gitti. Dün itibarıyla o illerimizde maske sorunu yok ve SMS'leri atılmış durumda. Diğer illerde de bugünden itibaren gönderilmeye başlanacak. Bu hafta sonuna doğru da diğer illerde maske sorunu kalmayacak" dedi.

'ECZANELERDE YIĞINSALLIK ARTTI'

Çolak, 31 kentte eczanelerin çoğunda maske olduğunu aktararak, "Ancak burada yanlış olan şey şu; o ilde ne kadar insan o maskelerden yararlanacaksa, o kadar SMS gidiyor. Bu da eczanelerde bir yığılmaya neden oluyor. Bir de vatandaşımız bu illerde hafta sonu sokağa çıkamadığı için pazartesiyi de bir fırsat olarak değerlendiriyor. SMS'i gelmediği halde eczanelere maskesini sormaya gidiyor. Bizim korona günlerinde ilk baştaki eczane yığınsallığımız azalmıştı Ancak maskeyle birlikte bu yığınsallık fazlalaşmış durumda. Bir eczaneye 500 maske gidiyor, bunu bizim vermemiz gereken insan sayımız 100; ama eczanelere 300, 400, 500 insan geliyor" diye konuştu.

Koronavirüs salgını sürecinde bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminlere olan talebin ilk günlere nazaran azaldığını belirten Çolak, "Diğer ilaçlara talepler koronanın ilk günlerinde olmuştu. Eczanelere de insanlar geliyordu. Daha sonra 3 aylık tedaviler başlayınca, 65 yaş üstü ve 20 yaş aştı vatandaşların evlerinde izolasyona başlamasıyla eczanelerimizde yoğunluk azaldı. Maskeyle birlikte eczanelerimizde çok fazla sirkülasyon var. Başka ilaçlara talepler bir süre önce vardı; ama şimdi yok. Bilim insanlarının medyaya çıkması, vatandaşımızın biraz daha ilaca ve diğer ürünlere daha ciddi yaklaşımını sağladı" dedi.

'ECZACILARA KORUYUCU EKİPMAN DESTEĞİ İSTİYORUZ'

Çolak, eczane çalışanlarının koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirleri aldığına dikkati çekerek, "Bu uzun süreli bir iş. Ne kadar süreceğini tam bilmiyoruz. Eczane çalışanlarımızın önlüğe, tuluma ihtiyacı var. Sağlık Bakanlığı'ndan bu konuda beklentimiz var. Eczane çalışanlarımıza koruyucu ekipman konusunda destek istiyoruz. Eczane çalışanlarımıza belirli aralıklarla test yapılmasını istiyoruz. 10 günde bir kontrol edilmelerinde yarar var. Önümüzdeki süreçte açılacak ekonomik paketin içinde eczacılarımızın da yer almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ruslar paylaştı, internet yıkıldı! Ruslar paylaştı, internet yıkıldı!
Kumar oynatan kişiler yakalanmamak için bakın ne yapmışKumar oynatan kişiler yakalanmamak için bakın ne yapmış
Koronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyorKoronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyor
Anahtar Kelimeler:
türkiye eczacılar birliği Erdoğan Çolak maske

En Çok Okunan Haberler

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

THY uçuşlara ne zaman başlayacak?

THY uçuşlara ne zaman başlayacak?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Ailesiyle tartıştı 5. kattan atladı

Ailesiyle tartıştı 5. kattan atladı

Diğer Haberler
Yargıtay 'korkak' sözünün hakaret olmadığına hükmetti

Yargıtay kararını verdi! O kelime hakaret değil

TRT 23 Nisan Video gönderme nasıl yapılır? İşte TRT’ye 23 Nisan videosu gönderme rehberi

TRT 23 Nisan Video gönderme nasıl yapılır? İşte TRT’ye 23 Nisan videosu gönderme rehberi

Bursa’da polis telsizi ile önlem alan kumarhaneye baskın

Kumar oynatan kişiler yakalanmamak için bakın ne yapmış

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayında türkü söyledi, Ahmet Hakan şaştı kaldı

Canlı yayında türkü söyledi, Ahmet Hakan şaştı kaldı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, sağlık çalışanlarından ikinci kez özür diledi

Vali ikinci kez özür diledi

Türk Kızılay Adana İl Başkanı Ramazan Saygılı'dan kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay Adana İl Başkanı kan bağışı çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.