Eczacılar Birliği'nden maske açıklaması

TEB Başkanı Erdoğan Çolak yaptığı açıklamada, İstanbul ve Ankara'nın ardından Bursa, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Eskişehir, Kayseri, Balıkesir, Mardin, Van, Tekirdağ ve Malatya'nın da aralarında bulunduğu 31 ilde geçtiğimiz perşembe gününden itibaren eczaneler aracılığıyla maske dağıtıldığını bildirdi. Çolak, Ankara'da bugüne kadar toplam 2 bin eczaneye yaklaşık 8 milyon maske verildiğini, İstanbul'da eczanelerin yaklaşık 10 gündür maske dağıtımında çaba sarf ettiğini kaydetti. Çolak, "10 günde her gün İstanbul'a 500 bin maske dağıtılıyordu, sonra 2,5 milyona çıktı. 1 milyona yakın maske de Ankara'ya geliyordu. Perşembe günü 31 ile gitti. Dün itibarıyla o illerimizde maske sorunu yok ve SMS'leri atılmış durumda. Diğer illerde de bugünden itibaren gönderilmeye başlanacak. Bu hafta sonuna doğru da diğer illerde maske sorunu kalmayacak" dedi.

'ECZANELERDE YIĞINSALLIK ARTTI'



Çolak, 31 kentte eczanelerin çoğunda maske olduğunu aktararak, "Ancak burada yanlış olan şey şu; o ilde ne kadar insan o maskelerden yararlanacaksa, o kadar SMS gidiyor. Bu da eczanelerde bir yığılmaya neden oluyor. Bir de vatandaşımız bu illerde hafta sonu sokağa çıkamadığı için pazartesiyi de bir fırsat olarak değerlendiriyor. SMS'i gelmediği halde eczanelere maskesini sormaya gidiyor. Bizim korona günlerinde ilk baştaki eczane yığınsallığımız azalmıştı Ancak maskeyle birlikte bu yığınsallık fazlalaşmış durumda. Bir eczaneye 500 maske gidiyor, bunu bizim vermemiz gereken insan sayımız 100; ama eczanelere 300, 400, 500 insan geliyor" diye konuştu.