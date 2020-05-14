Eczacılar Günü mesajları: Koronavirüse karşı görevlerinin başında olan Eczacılar için en anlamlı mesajlar

Eczacılar sağlık sisteminin giriş kapısı ve son halkasıdır. Tüm Eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.

Vatandaşların sağlık sorunlarına büyük bir duyarlılıkla yardımcı olmak için çalışan eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun.

14 Mayıs’ı eczacılığın anlam ve öneminin hatırlanmasına, mesleğe ömür, emek ve gönül vermiş, çok değerli hizmet ve gayretleriyle seviye ve değer kazandırmış, katkı sağlamış eczacılarımızın, Eczacılar Günü kutlu olsun.

Dünya Eczacılar Günü vesileyle, eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın daha mümkün olduğu gelecek günler temennisiyle, tüm meslektaşlarımızın Eczacılık Günü’nü kutluyoruz.

Sağlığımıza hizmet eden tüm değerli eczacılarımızın, Eczacılık Günü kutlu olsun…

Bugün 14 Mayıs Eczacılar günü. Koronavirüs salgınında en önemli görevlerden birini yürüten, riskli çalışma ortamlarında ilaçları hastalara ulaştıran ve maskelerin dağıtılmasında da görev olan eczacılara anlamlı mesajlar ile teşekkürlerimizi iletebiliriz.

Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 14 Mayıs Eczacılar Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun.

İlaç dağıtım alanlarında kesintisiz 24 saat sağlık hizmeti veren, sağlık sorunlarına yardım için hep yanımızda olan eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.

İnsanların güvendikleri mesleklerin her zaman başında gelen tüm eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü Kutlu Olsun.

14 Mayıs Eczacılık Günü'nüzü kutlar, mesleğinizin daha da güzel günlere ulaşmasını temenni ederim.

Dünya Eczacılar Günü vesileyle, eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın daha mümkün olduğu gelecek günler temennisiyle, tüm meslektaşlarımızın Eczacılık Günü'nü kutluyoruz.

Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 14 Mayıs Eczacılar Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun.