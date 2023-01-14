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Eczane çalışanının kasadan hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasında

14.01.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişli'de, bir kişinin çalıştığı eczanenin yazar kasasından hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Feriköy Mahallesi'ndeki bir eczanede kasadan para çalınması üzerine çalışma başlattı.

Eczane sahibinin 3 aylık süreçte zararının 150 bin lira olduğunu belirtmesi üzerine yapılan incelemede, iş yeri çalışanı A.O.K'nin farklı tarihlerde kasadan para aldığı tespit edildi.

Aynı mahallede polis ekiplerince yakalanan şüpheli hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan işlem yapıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Bu arada, zanlının hırsızlık yaptığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin satılan ürün karşılığı müşterilerden aldığı paraları yazar kasanın altına yerleştirmesi, daha sonra da buradan alması yer alıyor.

(AA)

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Hırsız Şişli Eczane

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