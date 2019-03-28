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Eczanede çıkan yangın zamanında müdahaleyle söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 14:09 | Son Güncelleme

Denizli eczanede çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle çevresindeki ev ve iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Denizli eczanede çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle çevresindeki ev ve iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Olayda yaklaşık 150 bin TL maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi’nde sabah karşı eczaneden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin eczanenin yanında bulunan ev ve iş yerlerine sıçramasına engel oldu. Yangın yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında eczane içerisinde ilaçlar ve malzemeler hasar görürken yaklaşık 150 bin TL’lik maddi zarar olduğu kaydedildi.

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