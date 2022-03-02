Edin Visca, Trabzonspor Antalyaspor maçındaki performansıyla gündem oldu. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupaso çeyrek finalinde Antalyaspor'u konuk etti. Maç, 2-0 Karadeniz ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. Edin Visca attığı golle Trabzonspor'u yarı finale taşıyan isim oldu. Peki Edin Visca kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Trabzonspor oyuncusu Edin Visca hangi takımlarda oynadı? Bosnalı futbolcu ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

EDİN VİSCA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Edin Visca 17 Şubat 1990 tarihinde Bosna Hersek, Olovo'da dünyaya geldi. Edin Bosca'nın aslen Boşnak olduğu bilinmektedir.

Bosna Hersek takımlarından olan Sarajevo takımından Başakşehir'e sözleşmeli olarak gelen Edin Visca şu an Trabvzonspor'da oynamaktadır.

1990 yılında doğan Edin Visca, futbol hayatına da ilk olarak bu şehirde başlamıştır. Edin Visca Buducnost Banovici takımında altyapı kariyerine başladı. Buradan uzun yıllar oynayan Edin Visca, daha sonra 2009 yılında Zeleznicar Sarjevo takımı ile profesyonel hayatına başlamıştır. 2009 yılında Zeleznicar takımı ile forma giyen Edin Visca bu takımda 39 karşılaşmaya çıkmıştır.

Edin Visca, 39 maçta 11 gol atmayı başarmıştır. 2011 yılında ise yolu Başakşehir ile kesişmiştir. 2011 yılında Başakşehir ile anlaşan Edin Visca, Başakşehir ile 100'ü aşkın gol atmayı başarmış ve Başakşehir'in en çok gol atan yabancı oyuncularından biri olmuştur. Edin Visca Başakşehir forması ile 294 karşılaşmada forma giymiştir. Başakşehir forması ile 1. ligden lige çıkan Edin Visca, 2019-2020 sezonunda da Başakşehir ile Türkiye ligi şampiyonluğu yaşamıştır.

Edin Visca Başakşehir'de forma giydikten sonra en istikrarlı futbolcular arasına girmiştir. Bu performansı ona milli takımın kapılarını da açmıştır. Edin Visca oynamış olduğu Zeljecnizar takımında 3 kupa kazanmıştır. kariyerinde toplam 5 kupa bulunan Edin Visca, Bosna Hersek tarihine de geçmiş olan bir futbolcudur. Bireysel olarak Türkiye'de yılın takımında ödül alan Edin Visca, 2015 yılında Bosna Hersek'te yılın futbolcusu seçilmiştir. Bireysel olarak 2 ödülü bulunmaktadır. Edin Visca Türkiye kariyerinde ayrıca asist kralı da olmuştur. Başakşehir forması ile hem Avrupa liginde hem de şampiyonlar liginde mücadele etmiş, bu maçlarda da yine takımı için asist ve goller kaydetmiştir. Kanat mevkisinin vazgeçilmez futbolcuları arasına girmiştir.

TRABZONSPOR OYUNCUSU EDİN VİSCA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Edin Visca altyapı kariyeri:

Budućnost Banovići

Edin Visca profesyonel futbol kariyeri:

2009-2011 Željezničar

2011-2022 İstanbul Başakşehir

2022- Trabzonspor

Edin Visca milli takım kariyeri:

2007-2010 Bosna-Hersek U-19

2010-2012 Bosna-Hersek U-21

2010 - Bosna Hersek

