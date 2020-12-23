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Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan kuraklık açıklaması: Faciaya doğru gidiyoruz

23.12.2020 11:34 | Son Güncelleme:
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Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan kuraklık açıklaması: Faciaya doğru gidiyoruz

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya'da son 91 yılın en kurak döneminin yaşandığını, kentin içme suyunun sağlandığı Kayalıköy Barajı'ndaki su rezervinin de yüzde 3'e düştüğünü belirtti. Gürkan, "Trakya son 91 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Yer altı sularımız yüzde 85 oranında azaldı. Bir faciaya doğru gidiyoruz" dedi.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne'de, nehir ve göller ile barajlardaki su seviyesi, her geçen gün düşüyor. Edirne'nin içme suyunun sağlandığı Kırklareli'deki Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranı, yüzde 3'e düştü. Barajdaki su seviyesinin düşmesi üzerine Edirne Belediyesi, kentin içme suyunun Süloğlu Barajı'ndan sağlanacağını bildirerek, kent merkezine 30 kilometre uzaktaki Küküler köyünden bağlantı çalışması başlattı.

SON 91 YILIN EN KURAK DÖNEMİ

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, son dönemde artan su sıkıntısı ve beraberinde gelen kesintilere değindi. Özellikle şehrin içme suyunun sağlandığı Kayalıköy Barajı'nda rezervin yüzde 3'e düşmesiyle sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Başkan Gürkan, çareyi yeniden Süloğlu Barajı'ndan su almakta bulduklarını kaydetti. Gürkan ayrıca bölgede yaşanan kuraklığa da dikkat çekerek, Trakya'nın son 91 yılın en kurak dönemini yaşadığını, yer altı sularının yüzde 85 oranında azaldığını kaydetti.

'KAYALIKÖY'DE REZERV YÜZDE 3'E DÜŞTÜ'

Kayalıköy Barajı'ndan 2017'de su almaya başlandıktan sonra Süloğlu hattının kapandığını söyleyen Başkan Gürkan, yaz ayında yaşanan sıkıntıya dikkat çekerek, "Kayalı'daki rezerv yüzde 3'e düşünce DSİ ile ortak toplantı yaptık nasıl çözüm bulalım, diye. Süloğlu'nda bizi daha çok idare edecek su var ama hat o kadar eski ki suyu taşımıyor, patlıyor. Nasıl yapalım, dedik. Kayalı'dan gelen 58 kilometrelik 1000'lik çelik hat, Süloğlu Küküler köyü mevkisinde Süloğlu'ndan gelen asbest hatla bir noktada kesişiyorlar. Dedik ki bu iki hattı birleştirelim. Bu iki hattın buluşması 6,5- 7 kilometre yaklaşık. O noktada birleştirelim. O, 7 kilometrelik asbest hattı da değiştirmemiz lazım. Yani şu an Kayalı'yı kapatarak Süloğlu'nu açıyoruz. Küküler köyünde Süloğlu'ndan gelen su, Kayalı ishale hattına giriyor. Buraya kadar da kayıpsız geliyor" dedi.

'BİR FACİAYA DOĞRU GİDİYORUZ'

Trakya'da son 91 yılın en kurak döneminin yaşandığını vurgulayan Başkan Gürkan, "Trakya son 91 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Yer altı sularımız yüzde 85 oranında azaldı. Bir faciaya doğru gidiyoruz. Kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz, hiçbir şey demiyorum. Ama emin olun şu yapmış olduğumuz şehir içi içme suyunun tamamen yenilenmesi, Kayalı Köy İshale hattı yenilenmesi siz belki etmeyeceksiniz ama çocuklarınız veya torunlarınız yapanlara teşekkür edecekler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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