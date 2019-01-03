Edirne Belediyesi'nden Yunanistan'a kepçe davası

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi, Yunanistan'ın el koyduğu kepçenin iadesi için açtığı dava 8 Ocak Salı günü görülecek.

Edirne Belediyesi, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan tarafına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan kepçe operatörü Musa Alerik'in kullandığı iş makinesinin iade edilmesi için Yunanistan istinaf mahkemesine dava açtı.

Kepçenin iade davası Yunanistan'ın Orestiada kentinde 8 Ocak Salı günü görülecek.

- "Adamı kurtardık ancak kepçe kalmıştı"

Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında Yunanistan'ın vermediği kepçenin de iadesini talep ettiklerini söyledi.

Orestiada kentinde görülecek mahkemenin sonucunu beklediklerini söyleyen Çakır, "Biliyorsunuz meşhur bir olayımız vardı. Kendilerine göre sınır ihlali yaptığımız gerekçesiyle kepçe operatörümüz ve kepçemiz alıkonulmuştu. Edirne'mizin önemli avukatlarından Yunancası da iyi olan bir avukatımız olan Hüseyin Sıragezen, belediyemizi o zaman da her anlamda temsil etmiş ve yardım etmişti. Adamı kurtardık ancak kepçe kalmıştı. Bu kez de kepçeyi almaya gidecekler." dedi.