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Edirne Belediyesi'nden Yunanistan'a kepçe davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 16:04 | Son Güncelleme

Edirne Belediye Başkan Vekili Çakır: - "Adamı kurtardık ancak kepçe kalmıştı. Bu kez de kepçeyi almaya gidecekler"

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi, Yunanistan'ın el koyduğu kepçenin iadesi için açtığı dava 8 Ocak Salı günü görülecek.

Edirne Belediyesi, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan tarafına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan kepçe operatörü Musa Alerik'in kullandığı iş makinesinin iade edilmesi için Yunanistan istinaf mahkemesine dava açtı.

Kepçenin iade davası Yunanistan'ın Orestiada kentinde 8 Ocak Salı günü görülecek.

- "Adamı kurtardık ancak kepçe kalmıştı"

Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında Yunanistan'ın vermediği kepçenin de iadesini talep ettiklerini söyledi.

Orestiada kentinde görülecek mahkemenin sonucunu beklediklerini söyleyen Çakır, "Biliyorsunuz meşhur bir olayımız vardı. Kendilerine göre sınır ihlali yaptığımız gerekçesiyle kepçe operatörümüz ve kepçemiz alıkonulmuştu. Edirne'mizin önemli avukatlarından Yunancası da iyi olan bir avukatımız olan Hüseyin Sıragezen, belediyemizi o zaman da her anlamda temsil etmiş ve yardım etmişti. Adamı kurtardık ancak kepçe kalmıştı. Bu kez de kepçeyi almaya gidecekler." dedi.

Belediye Meclisi'ndeki kararla davada olayın tanıkları olarak Su ve Kanalizasyon Müdür Vekili Ayhan Özer ve Makina Teknikeri Hasan Şahin görevlendirildi.

Davada Edirne Belediyesi'ni Edirne Barosu avukatlarından Hüseyin Sıragazen temsil edecek.

-Olay

Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü işçisi Musa Alerik, kullandığı kepçeyle Türkiye-Yunanistan sınırını ihlal ettiği gerekçesiyle Yunan askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

4 Mayıs 2018 tarihinde Yunanistan'ın Orestiada şehrinde görülen mahkemede kepçe operatörü Musa Alerik'in serbest bırakılmasına, kepçenin ise Edirne Belediyesi'ne iade edilmemesine karar verilmişti. Mahkemenin kararının ardından Alerik, 5 Mayıs 2018 günü Pazarkule Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye iade edilmişti.

Alerik, iki ülke arasındaki diplomatik görüşmelerin ardından çıkarıldığı mahkemede 5 ay hapis ve bin 500 avro para cezasına çarptırılmış, daha sonra da Türkiye'ye iade edilmişti. Ancak el konulan kepçe Edirne Belediyesi'ne geri verilmemişti.

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