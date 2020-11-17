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  4. Edirne'de kazı yapan köylüler mamut fosili buldu

Edirne'de kazı yapan köylüler mamut fosili buldu

17.11.2020 14:30 | Son Güncelleme:
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Edirne'de kazı yapan köylüler mamut fosili buldu

Edirne'de merkeze bağlı bir köyde kepçeyle kum alan vatandaşlar alanda kemiklere rastları. Yapılan incelemede kemiklerin mamut fosiline ait olduğu belirlendi.

Edirne'de merkeze bağlı Büyükdöllük köyü Gölbaba mevkisinden kepçeyle kum alan köylüler, alanda kemiklere rastladı.

İnceleme sonucu kemiklerin, soyu tükenmiş mamutlara ait fosil olduğu belirlendi.

Fosiller Edirne Müzesi'nde muhafaza edilirken, alanda bulunan fosil kalıntılarının çıkarılması için çalışma yapılacağı belirtildi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Trakya'da pek çok kum ocağından mamut kemiklerinin çıktığını söyledi.

Trakya'nın farklı yerlerinde de mamut kemiklerine sıklıkla rastlandığını vurgulayan Beksaç, "Buradaki büyükçe bir mamutun dişi. Mamutlar çok uzun süre dünyamızda varlığını sürdürmüştür. Günümüzden yaklaşık 30 bin yıl öncesine kadar dünyamızda yaşadığını biliyoruz." dedi.

Fosillerin tarihlendirilebilmesi için farklı ölçümler yapılması gerektiğini anlatan Beksaç, şunları kaydetti:

"Bu fosillerin tam tarihlenmesi için paleontoloji, jeoloji ve jeofizikçilerin tabakalar üzerinde çalışma yapması lazım. Gerekli ölçümlerin yapılarak, farklı tarihleme yöntemlerinin kullanması gerekiyor. Bu hayvan oldukça büyük. Normal bir filin 2-3 katı büyüklüğünde tüylü bir hayvan. Bu dişe bakınca bu mamutun çok büyük olduğunu görebiliyoruz. Tabakalara baktığımızda bölgenin bataklık ve sulak bir alandan oluştuğuna dair izler var. Muhtemelen hayvan orada ölmüş ve kalmış, diş de sürüklenip gelmiş olabilir. Mamut genellikle düzlüklerde yaşayan bir hayvan. Yarı buzul karakterli, soğuk iklim koşullarına adapte olmuş düzlükler."

(AA)

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