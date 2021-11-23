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Edirne'de korkunç kaza: 16 yaralı

23.11.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Lalepaşa ilçesindeki Sazlıdere sapağında minibüs devrildi. Göçmenleri taşıdığı öğrenilen minibüsteki 16 kişi yaralandı.

Edirne'de korkunç kaza: 16 yaralı

Kaza; gece yarısı 03.30 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 33 kişinin içinde bulunduğu minibüste 16 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda ağır yaralının olduğu tespit edildi.

YASA DIŞI YOLLARLA GİRMİŞLER

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri tarafından araçta yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen göçmenlerin olduğu belirlendi. Ağır yaralıların da olduğu kazada olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Edirne
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