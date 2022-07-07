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  4. Edirne'de liseli 2 kıza taciz! Yolda yürüdüğü sırada...

Edirne'de liseli 2 kıza taciz! Yolda yürüdüğü sırada...

07.07.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Barış Kaya isimli şahıs, lise öğrencisi 2 kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı. İşte olayın detayları!

Edirne'de liseli 2 kıza taciz! Yolda yürüdüğü sırada...

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 23 Haziran'da, polise giden lise öğrencisi A.B., İnönü Caddesi'nde yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişinin tacizine uğradığı iddiasıyla polise başvurdu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, 2 gün önce de M.Ç., isimli kız tacize uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinden, taciz şüphelisinin Barış Kaya olduğunu tespit etti. Çalıştığı iş yerinde gözaltına alınan Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Kaya, tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne taciz
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