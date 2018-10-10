"Edirne kırmızısı bu topraklardan dünyaya açılan bir renk"

EDİRNE (AA) - Edirneli boya ustaları tarafından 15. yüzyılda elde edildikten sonra 1740'lı yıllarda Fransa'da üretilmeye başlanan "Rouge d'Adrinople" (Edirne kırmızısı), turizm sektöründe de yaygınlaşıyor.

Dünya tekstil sanayisinde önemli bir yere sahip olan Edirne kırmızısı, 15. yüzyılda şehirde kök boya olarak ortaya çıkarıldı. Tuğla kırmızısının daha parlağı olarak nitelendirilen rengi elde eden ve adına "Edirne kırmızısı" diyen iki boya ustası, bir süre sonra Fransa'ya götürülerek rengin Avrupa'daki tekstil sanayinde yaygınlaştırılmasını sağladı.

Edirne'de de elde edildikten sonra tarihi yapıların süslemelerinde ve şehrin geleneksel el sanatlarında kullanılan renk, aradan geçen süre zarfında unutulmaya yüz tuttu.

Edirneli gazeteci Orkun Akman'ın araştırması sonrası geçen yıl gündeme getirilen Edirne kırmızısının kentte yaygınlaştırılması için başta devlet kurumları olmak üzere, birçok sivil toplum kuruluşu öncülüğünde çalışmalar başlatıldı.

Bazı kurumlar davetiyelerini Edirne kırmızısı renginde bastırırken Edirne Belediyesi davetlerde konuklarına bu renkte kravat ve fular hediye etti. Trakya Üniversitesi de Edirne'yi Tanıtım ve Turizm Derneği işbirliğiyle "Edirne kırmızısı" çalıştayı düzenledi. İngilizce yazılan "Muhteşem Edirne Kırmızısı - Dünyanın Kaderini Değiştiren Renk" adlı kitabın bir örneği de ABD'den getirilerek, Trakya Üniversitesi Kütüphanesi'ne kazandırıldı.