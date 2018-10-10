"Edirne kırmızısı bu topraklardan dünyaya açılan bir renk"

EDİRNE (AA) - Edirneli boya ustaları tarafından 15. yüzyılda elde edildikten sonra 1740'lı yıllarda Fransa'da üretilmeye başlanan "Rouge d'Adrinople" (Edirne kırmızısı), turizm sektöründe de yaygınlaşıyor.
Dünya tekstil sanayisinde önemli bir yere sahip olan Edirne kırmızısı, 15. yüzyılda şehirde kök boya olarak ortaya çıkarıldı. Tuğla kırmızısının daha parlağı olarak nitelendirilen rengi elde eden ve adına "Edirne kırmızısı" diyen iki boya ustası, bir süre sonra Fransa'ya götürülerek rengin Avrupa'daki tekstil sanayinde yaygınlaştırılmasını sağladı.
Edirne'de de elde edildikten sonra tarihi yapıların süslemelerinde ve şehrin geleneksel el sanatlarında kullanılan renk, aradan geçen süre zarfında unutulmaya yüz tuttu.
Edirneli gazeteci Orkun Akman'ın araştırması sonrası geçen yıl gündeme getirilen Edirne kırmızısının kentte yaygınlaştırılması için başta devlet kurumları olmak üzere, birçok sivil toplum kuruluşu öncülüğünde çalışmalar başlatıldı.
Bazı kurumlar davetiyelerini Edirne kırmızısı renginde bastırırken Edirne Belediyesi davetlerde konuklarına bu renkte kravat ve fular hediye etti. Trakya Üniversitesi de Edirne'yi Tanıtım ve Turizm Derneği işbirliğiyle "Edirne kırmızısı" çalıştayı düzenledi. İngilizce yazılan "Muhteşem Edirne Kırmızısı - Dünyanın Kaderini Değiştiren Renk" adlı kitabın bir örneği de ABD'den getirilerek, Trakya Üniversitesi Kütüphanesi'ne kazandırıldı.
- Garsonların kıyafetleri "Edirne kırmızısı"
Son olarak da yerli ve yabancı turistlerin sık ziyaret ettiği kentte birçok restoranın çalışanları da Edirne kırmızısı renginde kıyafetler giymeye başladı.
Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'nin zengin mirası nedeniyle pek çok simgesel eseri, markayı bağrında bulundurduğunu söyledi.
Hacıoğlu, ev sahipliği yaptığı medeniyetlere ait pek çok eseri barındırmasıyla adeta açık hava müzesi konumundaki kentin, simgesel ve kültürel ögeleriyle de dünyaca tanındığını vurguladı.
Selimiye, Meriç Köprüsü, külliyeleri gibi anıtsal yapıların yanı sıra Kırkpınar, Kakava gibi kültürel ögelerin de dünyada iyi bilindiğini ifade eden Hacıoğlu, "Edirne Kırmızısı da kültürel ögelerimizden biri. Bir renk tarif ediyorsunuz adında Edirne geçiyor. Bir şehir için çok önemli bir vurgu. Uzun yıllar unutulmuştu yeniden gündeme gelen bu renge şehir sahip çıktı. Bu anlamda kültürüne değer veren ve sahiplenen Edirneliler de bu kentin mirasını geleceğe taşımak adına çok kıymetli." diye konuştu.
Birçok alanda kullanılmaya başlanan "Edirne kırmızısı"nın kentin turizm algısı olarak kullanılacağını vurgulayan Hacıoğlu, şunları kaydetti:
"Edirne kırmızısı bu topraklardan dünyaya açılan bir renk, bu rengi kullanmak elbetteki hakkımız. Tamamen milli ve yerli. Turizm, insanlarla en çok muhatap olan hizmet sektörümüz, bu rengi kullanmaya başladı. Garsonlarına önlük yaptıran da var, sattığı kurabiyesini koyduğu çantayı bu renkte yapanı da. Bu örneklerin artmasını önemsiyor ve destekliyoruz.
Bu örnekler çoğaldığında hizmet sektörü kırmızıya büründüğünde, meraklı gözler önce süzecek, sonra nedenini soracak. Böylece turizmde marka şehir Edirne, hizmet sektörünün neferleriyle de bir takım olarak markalaşacak. Bunlar dışında tabelalarda kullanılabilir, kaldırımlarda, bina renklerinde kullanılabilir, böylelikle Edirne kırmızısı algısı oluştuğunda bu rengin yaydığı atmosferi görmeye gelenler olacağına inanıyorum."
Garsonlarına Edirne kırmızısı renginde önlük diktiren lokanta sahibi Sercan Yassıtepe, kentin dünyaca ünlü rengini kullanmaya başladıklarını tüm esnafların da bu harekete destek vermesi gerektiğini kaydetti.
İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 4 ölü, 30 kişi aranıyor
Türk yetkiliden açıklama: Suudi Arabistan'dan cinayet için özel testere getirildi
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan güvertesi asker dolu şekilde geçti
Kızını erkeklerle ilişkiye zorlamıştı! O anne hakkında flaş gelişme
Liseli Sudenaz'ın korkunç sonu
O liste açıklandı! Türkiye son sırada...
Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor
En uygun ve en iyi akıllı telefonlar hangileri?
Okuyucu Yorumları 0 yorum