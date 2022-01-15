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  4. Edirne'nin vaka haritasında çarpıcı detay! Sadece oralar kırmızı değil

Edirne'nin vaka haritasında çarpıcı detay! Sadece oralar kırmızı değil

15.01.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omicron'a bağlı vaka artışları tüm Türkiye'de devam ederken, HES uygulamasındaki vaka haritaları da birer birer kırmızıya döndü. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer alan Edirne'de de HES uygulamasında düşük riskli sayılabilecek tek yerin mezarlıklar olması dikkat çekti.

Edirne'nin vaka haritasında çarpıcı detay! Sadece oralar kırmızı değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı rakamlara göre Edirne, 100 binde 428,44 vaka sayısı ile koronavirüs vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer aldı. Korkutan vaka artışının yaşandığı Edirne'de, geçen hafta bin 343 olan haftalık vaka sayısı bu hafta bin 748'e yükseldi. Ortalama günlük vaka sayısı da 192'den 250’ye yükseldi.

EN GÜVENİLİR YER KENT MEZARLIĞI

Sağlık Bakanlığı’nın HES uygulamasının haritasına bakıldığında ise neredeyse düşük riski ifade eden yeşil bölge kalmadı. Şehirdeki koronavirüs riski düşük olan tek alanın mezarlıklar olması dikkat çekti. Edirne’de gezmek isteyenlerin gidebileceği düşük riskli tek yer mezarlıklar.

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AŞILAMA ORANI TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDE

Vaka sayılarının arttığı Edirne’de, aynı zamanda aşılanma oranı da artıyor. Aşılanma oranında Edirne yüzde 83,9 ile en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor. Edirne’de vatandaşlar, koronavirüs aşısı olmak için aşı merkezlerinde yoğunluk oluşturuyor. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde bulunan aşılama alanında vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi.

"KURALLARA UYULMAZSA HEPİMİZİN GELECEĞİ YER MEZARLIKLAR"

Edirneli vatandaşlardan Emirkan Yılmaz, Edirne'de HES haritasında en risksiz yerlerin başında mezarlıkların geldiğini belirterek, "Koronavirüs kurallarına uyulmazsa hepimizin geleceği yer burası olacak. Lütfen herkes kurallara uysun" açıklamasında bulundu. Ahmet Kartal da, vaka sayısının gittikçe arttığına dikkat çekerek, kurallara uymayan vatandaşları uyardığında karşılık verdiklerini söyledi.

Kartal, "Şu an en rahat yer mezarlıklar orada kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Lütfen herkes kurallara uysun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Edirne
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