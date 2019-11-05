Edirne Sarayı'nı ayağa kaldırma çalışmaları sürüyor

EDİRNE (AA) - Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, "(Edirne Sarayı) Çalışmalar çok hızlı bir biçimde devam ediyor. Biz de özel idare olarak, hükümetimize ve kamu kuruluşundaki yetkililere gerekli katkıları vermeye çalışıyoruz." dedi.

İl Genel Meclisi, Özel İdare binasındaki Meclis Salonu'nda kasım ayı üçüncü olağan toplantısını yaptı.

Araştırma ve İnceleme Komisyonu Başkanı Ahmet Sarıgül toplantıda, Yeni Saray Alanı Taşınmazlarına ilişkin komisyonun hazırladığı raporu sundu.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethinin planının yapıldığı, Fatih ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahlara ev sahipliği yapan Edirne Sarayı'nda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Edirne Sarayı'nın köklü bir tarihi geçmişe sahip olduğunu belirten Geçmiş, "Edirne Sarayı, Topkapı Sarayı'ndan daha büyük bir alana sahiptir. Sarayımız Balkan Savaşına kadar sapasağlam ayaktadır. Balkan Savaşlarında düşmanın eline geçmemesi adına dönemin komutanı tarafından cephaneyle havaya uçurulmuş. Çok büyük bir yanlıştır. Tarihi eserler dünya mirası konumundadır." diye konuştu.